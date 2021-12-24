دفع المخالفات المرورية بالكويت إلكترونياً

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالكويت, من خلال الأمور الملحوظ التي تشهده دولة الكويت في تقديم الخدمات الإلكترونية المختلفة فإن ذلك ساعد المواطنين والمقيمين داخل دولة الكويت في توفير الوقت والجهد المبذول في الحصول على هذه الخدمات في وضعها القديم, ومن ضمن الخدمات الإلكترونية المميزة التي تقدمها دولة الكويت هي خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل إلكتروني, وكذلك يمكنك أن تقوم بدفع هذه المخالفات إذا وجدت عليك بطريقة إلكترونية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر البوابة الإلكترونية لدولة الكويت

يتم الذهاب إلي الموقع الإلكتروني التابع للبوابة الإلكترونية بدولة الكويت.

بعد ذلك يتم كتابة رقم الهوية الوطنية ثم نوع الهوية إذا كانت تبع هيئة حكومية أو إذا كانت رقم مدنياً.

يتم الضغط علي لست ربوت, ثم إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

بعد ذلك يتم الضغط علي كلمة بحث, لتظهر بعدها كل المخالفات المرورية التي تم توقيعها عليك إن وجدت.

تستطيع أيضاً دفع المخالفات من خلال هذه معرفة قيمة المخالفات المرورية التي تم توقيعها عليك.

الاستعلام عن المخالفات المرورية الكويتية عبر موقع وزارة الداخلية الكويتية

تم توفير خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية في دولة الكويت عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية, فيمكنك الاستعلام بالطريقة الآتية.

الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الكويتية. يتم الضغط علي الخدمات الإلكترونية. الضغط علي الإدارة العامة للمرور. ومن الخطوة السابقة يتم الضغط علي أيقونة دفع المخالفات. وبعد الخطوة السابقة سوف تقوم إدخال رقم المخالفة إن وجدت أو إدخال الرقم المدني أو رقم الهيئة الحكومية. يتم الضغط علي أيقونة استعلام ليتم إظهار لك كافة المخالفات المرورية التي تم توقيعها عليك. تستطيع من خلال موقع وزارة الداخلية دفع قيمة المخالفات المرورية هذه.

عقوبة قطع إشارة المرور والإشارة الحمراء بالكويت

تم وضع عقوبة علي الشخص الذي يقوم بكسر إشارة المرور والإشارة الحمراء تصل إلي أن يتم حبس الشخص الذي ارتكب هذه المخالفة بمدة قد تصل إلي ثلاث أشهر كما قد تصل الغرامة المالية إلي ثلاثمائة دينار كويتي, وتم تغليظ هذه العقوبة علي الأشخاص نظراً لحرص الدول علي أرواح الأشخاص.