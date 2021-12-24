هل هناك حظر تجول مطبق في المملكة الآن بعد أن ارتفع منحنى العدوى الوبائية

أعيد حظر التجوال في المملكة “يوم الخميس 23 ديسمبر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب ارتفاع الإصابات الوبائية الجديدة وظهور عدد من الحالات الإيجابية لمتحول اوميكرون الجديد، مما أدى إلى ظهور عدد الحالات ايجابية كثيرة.

هل المملكة خاضعة لحظر التجوال

في مقابلة هاتفية مع الإخبارية السعودية ، رد المتحدث باسم الصحة عبد العالي على السؤال: هل سيتم فرض حظر تجول في المملكة خلال الأيام المقبلة ، في ظل الارتفاع الملحوظ في المنحنى الوبائي للمملكة وزيادة عدد الإصابات. خلال الشهر الماضي الذي لم يتجاوز حاجز المائة جريح؟ وكشف العبدلي عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في يوم واحد ، مستعرضًا تقدم وزارة الصحة وخططها لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وشدد “محمد العبدلي” على عدم وجود نية لإعادة حظر التجوال في شوارع المملكة العربية السعودية، وأن السيناريو يختلف الآن عما كان عليه عندما بدأ تفشي المرض، حيث تغير الوضع، جميع المواطنين الآن وعي كاف ومعرفة مكثفة بمخاطر كوفيد -19 ، بالإضافة إلى الحصول على نسبة عالية جدًا من التطعيم بجرعتين من اللقاح ، وتزويد المواطنين بالجرعة المنشطة الثالثة ، بالإضافة إلى الحصول على معدل تحصين مرتفع جدًا

تسجيل الجرعة التنشيطية الثالثة

وفي السعودية دعا الدكتور “محمد عبد العالي” إلى سرعة التسجيل في الجرعة التنشيطية الثالثة من خلال تطبيقات “توكلنا وصحتي”، وبالنسبة لمن لم يكمل جرعتين من اللقاح فيجب عليه الإسراع في التسجيل بالجرعة الثانية والتي تعتبر الحصن الأول في مواجهة الوباء بالإضافة إلى لبس الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة، وكذلك ضمان التهوية المناسبة في الأماكن المغلقة، تعتبر إرشادات بسيطة كافية لمكافحة الطافرة الجديدة Omicron ، والتي أثارت الصحة السعودية قلقًا كبيرًا بسبب انتشارها السريع بين الأفراد.

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