تخصصات كلية تقنية جدة وطريقة التسجيل بها

كلية تقنية جدة من أهم الكليات التقنية حيث أنها تعمل على تدريب آلاف الطلاب في العديد من التخصصات المتعلقة بالمجال التقني، فمنذ أن تأسست في عام 1407 وهي تلقى قبولًا كبيرًا لدى الطلبة لما بها من أسلوب تدريب على أعلى مستوى وجودة تعليم وفريق متميز من المدربين.

كلية تقنية جدة

تهتم بتدريس الطلاب مختلف التخصصات المهنية التي يتطلب إليها سوق العمل بطريقة علمية منظمة تجعله يتقن المجال بل ويبدع فيه، وذلك لأن الكلية تقوم بعمل مكافآت سنوية للطلبة المتفوقين والمبدعين تقديرًا لهم.

تعد السنة الأولى سنة تجهيزية حيث يتعلم الطالب اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسوب وأساسيات المجال الذي سيقوم بدراسته وبذلك يكون مستعدًا لبدء دراسة مجاله وهو على وعي ومعرفة مما يساعده كثيرًا ويزيده خبره.

التسجيل في الكلية التقنية

سيبدأ خلال الساعات القادمة التقديم لكافة الطلبة ولكن لابد من استيفاء كافة الشروط والتي من ضمنها الآتي:

لابد من أن يكون صاحب جنسية سعودية وكذلك للطالبات أيضًا.

عمر الطالب أقل من 30 عامًا.

تاريخ الحصول على المؤهل خلال الخمس سنوات الماضية.

حاصل على مؤهل ثانوية عامة، أو ما يعادلها.

عدم تخرج الطالب من أي كلية بداخل المملكة العربية السعودية.

ألا يكون دارسًا أو خريجًا من ذات البرنامج التدريبي الذي سيتقدم له.

عدم وقوع قرار فصل عليه من أي جهة تعليمية أخرى.

وإذا وجدت أنك مستوفي الشروط فعليك ببدأ التسجيل وذلك بكتابة التخصص الذي تريد دراسته ثم مراجعة تسجيلك والتأكد من أن كافة البيانات صحيحة وذلك حتى تحصل على القبول بالكلية.

تخصصات الكلية التقنية بجدة

تحتوي الكلية على تخصصات مختلفة وتهم الكثير من الدارسين، ومن أهم هذه التخصصات ما يلي:

تخصص المحاسبة.

التسويق.

الإدارة المالية.

الإنتاج.

تبريد وتكييف.

الفندقة والاستقبال.

السفر والسياحة.

التقنية الهندسية.

التقنية المدنية.

وترتبط هذه التخصصات بأقسام مختلفة سيتعرف عليها الطالب جيدًا عند التسجيل في الكلية، والجدير بالذكر أنها تهتم كثيرًا بأن يكون الطالب قادرًا على الدخول إلى سوق العمل وهو مكتسب لكافة المهارات المطلوبة ومتقنًا لها.