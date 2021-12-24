الصين: بدء الاجتماع السنوى للبرلمان فى 5 مارس

جدة - نرمين السيد - أعلن التلفزيون الرسمى فى الصين، اليوم الجمعة، أن برلمان البلاد سيبدأ دورته السنوية فى الخامس من مارس المقبل، بالعاصمة بكين.



جدة - نرمين السيد - أعلن التلفزيون الرسمى فى الصين، اليوم الجمعة، أن برلمان البلاد سيبدأ دورته السنوية فى الخامس من مارس المقبل، بالعاصمة بكين. وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أضاف تقرير التلفزيون الصينى أن المؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، وهو هيئة استشارية للبرلمان، سيجتمع فى اليوم السابق.

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