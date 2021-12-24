وحسبما نقلت وكالة "معا" الفلسطينية، قال لازارينى، فى رسالة مفتوحة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وبثها مركز أخبار الأمم المتحدة، أمس الخميس، إن "النقص المزمن والجسيم فى التمويل قد يؤدى إلى انهيار الوكالة الأممية".
وأضاف: "اليوم، بلغ التقشف حده الأقصى، وأصبح يؤثر على جودة خدماتنا، ويصل التقشف إلى حده الأقصى عندما لا نتمكن من زيادة عدد اللاجئين الفقراء الذين نستطيع دعمهم فى وقت يتفشى فيه الفقر".
وتابع "أن يصل التقشف إلى حده الأقصى عندما نضع 50 طفلاً فى غرفة صفية واحدة أو نترك الأطفال الأشد حرمانًا دون وسائل نقل أو قرطاسية. يصل التقشف إلى حده الأقصى عندما لا يتمكن الطبيب من قضاء أكثر من ثلاث دقائق مع المريض".
كما أوضح مفوض الأونوروا، أن التقشف يصل إلى حده الأقصى "عندما يكون العديد من المعلمين وعمال النظافة عاملين بالمياومة"، لافتًا إلى أن "هؤلاء هم موظفون فى الخطوط الأمامية، ويؤلمنى حقاً أن الأونروا لا يمكنها حتى الآن منحهم وظائف أكثر استقرارًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفوض الأونروا: الوكالة تواجه تهديدًا وجوديًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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