عروض اللحوم والدجاج في ديسمبر من أسواق التميمي بالسعودية

نقدم لكم أقوى عروض اللحوم والدجاج في ديسمبر لهذا العام مقدمه من أسواق التميمي ماركت بالمملكة العربية السعودية، فيقدم تخفيضات مختلفة ومتنوعة للمنتجات الغذائية واللحوم والأسماك، وأيضا الفواكه والخضروات الطازجة، حيث يمكنك الاستفادة من كل هذه الخصومات عند زيارة جميع فروع التميمي ماركت حتى يوم ٢٨ من ديسمبر القادم.

كيلو من برجر اللحم فقط من أسواق التميمي ماركت بسعر ٣٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦٤.٩٥ ريال سعودي، بينما يكون سعر الكيلو من لحم البقر البرازيلي من الرقبة أو الكتف ستيك ٢٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٨.٣٠ ريال سعودي.

ثم يكون سعر الكيلو من لحم البقر البرازيلي سريع الطهي ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٥٤.٧ ريال سعودي، برجر بقري أو سجق مصري بسعر ٣٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦٥.٦٥ ريال سعودي.

كيلو من أفخاذ الدجاج مع لتتبيله المغربية بسعر ١٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٤.٩٥ ريال سعودي، سعر دجاجة كاملة متبلة بأنواع مختلفة ١٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢١.٨٥ ريال سعودي.

دجاج كامل من اليوم بسعر ١٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٠.٩٥ ريال سعودي.

عبوة من الروبيان المقشر المجمد بسعر مميز فقط ٤٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦٩.٩٥ ريال سعودي.

كيلو من التفاح بسعر ٥.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٧.٩٥ ريال سعودي، حيث إن التفاح من أنواع الفواكه الغنية بالحديد والمفيدة جدا للأطفال، وأيضا هي مشبعة جدا فهي مهمة في عمليات إنقاص الوزن واتباع حمية غذائية.

ويكون سعر كيلو من المانجو فقط ٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٦.٩٥ ريال سعودي.

سعر كيلو من الليمون الفيتنامي ٥.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٨.٢٥ ريال سعودي، حيث إن الليمون من أنواع الحوامض الغنية بفيتامين سي ومهمة جدا لتقوية المناعة.

كيلو من الكمثري الأسباني بسعر رائع ٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٤.٢٥ ريال سعودي، بينما يكون سعر كيلو من الكيوي اليوناني ٨.٥٠ ريال سعودي بدلا من ١١.٩٥ ريال سعودي.

عروض اللحوم والدجاج في ديسمبر من أسواق التميميأقوى تخفيضات الخضروات من التميمي بالسعودية