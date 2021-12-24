أخبار اليمن : غارات عدوانية جديدة على العاصمة صنعاء

دوت الخليج -

غارات عدوانية جديدة على العاصمة صنعاء

جدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء. غارات عدوانية جديدة على العاصمة صنعاءجدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارتين أمام مستشفى العلياء بشارع الزبيري ما أدى إلى خروج المستشفى عن الخدمة وحالة هلع وذعر في أوساط المرضى والكادر الطبي. وأشار المصدر إلى أن الغارتين تسببتا في أضرار كبيرة بمنازل وممتلكات المواطنين. وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارة استهدفت بشكل مباشر الطريق الاسفلتي بشارع الزبيري تقاطع شارع بغداد جوار المعهد المهني ومدرسة بغداد.

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