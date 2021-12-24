بسبب عملية جراحية.. نورمان سيغيب طويلا عن الملاعب

أعلن نادي "نوريتش سيتي" المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة، أن لاعب وسط فريقه، ماتياس نورمان، سيغيب عن الملاعب مدة طويلة بعد خضوعه لعملية جراحية لإصلاح إصابة في الحوض.

وقال مدرب النادي دين سميث، في مؤتمر صحفي قبل لقاء نوريتش مع ضيفه أرسنال اللندني، يوم الأحد المقبل "نورمان كان يأمل العودة للتشكيلة لكنه خضع لجراحة لإصلاح إصابته في الحوض، وبالتالي فإنه سيغيب عن الملاعب خلال المستقبل المنظور".

وأشار سميث الذي يحتل فريقه المركز الأخير بين فرق الدوري الممتاز العشرين إلى ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف فريقه، لكنه لم يكشف عن عدد اللاعبين المصابين.

وشارك النرويجي الدولي نورمان (25 عاما) في تسع مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم مع نوريتش، وكان أخر ظهور له في تعادل فريقه بدون أهداف مع ولفرهامبتون واندرارز في نوفمبر الماضي عندما اضطر للخروج من المباراة بسبب الإصابة.