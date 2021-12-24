اليابان وتايوان تبحثان تعزيز التعاون الأمنى ​​الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وافق مشرعون من الحزبين الحاكمين فى اليابان وتايوان اليوم الجمعة على تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الأمن الاقتصادى مع التركيز على مرونة سلاسل توريد أشباه الموصلات والسلع الأساسية الأخرى.





وأظهر الجانب اليابانى - خلال محادثات جرت عبر الإنترنت بين أعضاء من الحزب الديمقراطى الليبرالى اليابانى والحزب الديمقراطى التقدمى التايوانى - اهتماما كبيرا بمشروع قانون محتمل لتعزيز الأمن الاقتصادى تهدف حكومة رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا إلى تقديمه للبرلمان العام المقبل.

وقال أكيماسا إيشيكاوا رئيس قسم الاقتصاد والتجارة والصناعة بالحزب الديمقراطى الليبرالى - حسبما أفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - "يجب أن نجعل مثل هذه التشريعات فعالة".

فيما صرح ماساهيسا ساتو، رئيس قسم الشئون الخارجية بالحزب الليبرالى، بأن حزبه رحب فى الاجتماع بمحاولة تايبى للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة للشراكة عبر المحيط الهاديء بين 11 دولة مطلة على المحيط الهادىء، والتى تقدمت الصين أيضا بطلب للانضمام إليها.

وعقد الاجتماع فى الوقت الذى عزز فيه الحزب الليبرالى الديمقراطى فى اليابان تبادلاته مع الحزب الحاكم فى تايوان، حيث تواجه الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتى ضغوطا عسكرية من الصين.

وبينما قالت اليابان، العضو فى الشراكة عبر المحيط الهادىء، فى وقت سابق إنها ترحب بطلب تايوان المشاركة فى الاتفاق التجارى ولا ترى أى مشكلة فنية فيه، أعربت بكين عن معارضتها الشديدة لخطوة تايبى وقدمت احتجاجا عليها.

وللانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة، ستحتاج كل من الصين وتايوان إلى موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الـ 11- وهى؛ استراليا وبروناى وكندا وتشيلى واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.