وزير دفاع إيطاليا يؤكد لميقاتى دعم بلاده لجهود إصلاح الأوضاع بلبنان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى لوزير الدفاع الإيطالى لورينزو جويرينى، على رأس وفد صباح اليوم فى منزله، فى حضور سفيرة ايطاليا فى لبنان نيكوليتا بومبارديار.

وأضاف جويرينى أن لبنان يمكنه الاعتماد كليا على إيطاليا لدعمه فى موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولى وسائر المؤسسات الدولية المعنية، مشيرا إلى أن الدعم الإيطالى هو دعم كامل متعهدا بتسريع الاجراءات المطلوبة لإيصال هذا الدعم.

وأوضح الوزير الايطالى أن لبنان يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لإيطاليا، كما أن وجودها ضمن قوات "اليونيفيل" يعزز هذا التوجه"، لافتا إلى تولى أربعة قادة ايطاليين قيادة هذه القوات.

وشدد على أن ايطاليا تدعم عمل رئيس الحكومة اللبنانية والجهود المبذولة لاجراء الاصلاحات المطلوبة لمعالجة الاوضاع فى لبنان".

من جانبه، جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى الشكر لإيطاليا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ودعمها له على كل المستويات، كما توجه بالشكر على مساهمة إيطاليا فى إطار قوات "اليونيفيل" العاملة فى جنوب لبنان وتضحيات جنودها فى سبيل الاستقرار والأمن فى جنوب لبنان.

وكرر ميقاتى تأكيد التزام لبنان قرار مجلس الامن الدولى الرقم 1701 والتزام سائر القرارات الدولية ذات الصلة.