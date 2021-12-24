أول قرار من الصين بعد انتشار كورونا فى شيآن

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات الصين، اليوم الجمعة، معاقبة ثلاثين مسؤولاً بعد تفشى فيروس "كوفيد-19" فى مدينة شيآن الخاضعة للإغلاق فى الوقت الراهن، فى أحدث سلسلة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، أعلنت الصين عن تدابير مشددة مؤخرًا لمنع انتشار وباء كورونا قبل بدء الاستعدادات لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى العاصمة بكين، فيما يعرف باستراتيجية "صفر كوفيد"، وسط قيود صارمة على الحدود وحجر منزلى مطول وتدابير إغلاق واسعة.

فيما تزايدت الإصابات فى إقليم شيآن خلال الأسابيع الأخيرة، ما دفع السلطات لفرض الحظر على سكان الإقليم البالغ عددهم 13 مليون نسمة، وطلبت منهم الالتزام بمنازلهم اعتبارًا من الخميس، مع إغلاق المتاجر وإطلاق حملات واسعة لإجراء فحوص تشخيص الإصابة.

كما أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التأديبى، اليوم الجمعة، خضوع 26 مسؤولاً من الحزب الشيوعى لعقوبات بسبب "عدم التقيد بتطبيق التداابير بما فيه الكفاية لوقف تفشى الفيروس واحتوائه".

وسجل إقليم شيآن 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ما يرفع عدد الإصابات إلى أكثر من 250 فى الأسابيع الأخيرة، فى حين أظهرت عمليات التفتيش تراخيا فى إجراء الفحوصات وغياب التنسيق فى التدابير، ما يصعب من آلية تتبع سلسلة المخالطين هناك.