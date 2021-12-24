اليابان: لن نرسل وفدًا حكوميًا للمشاركة فى أولمبياد بكين

جدة - نرمين السيد - أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، قرارها بعدم إرسال وفد حكومى لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بكين العام المقبل، فى خطوة لم تصل إلى حد مقاطعة دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة للأولمبياد، وسط توقعات بتعمق التوتر مع الصين.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، هيروكازو ماتسونو، إن طوكيو لن ترسل وفدًا حكوميًا إلى الأولمبياد الذى يبدأ فى فبراير، وبدلاً من ذلك سترسل بعض المسؤولين الذين لهم صلة مباشرة بالألعاب، ومنهم السياسى سيكو هاشيموتو، رئيس اللجنة المنظمة لدورة ألعاب طوكيو 2020، وكذلك رئيسى اللجنتين الأولمبية والبارالمبية المحليتين. وتقود الولايات المتحدة تلك المقاطعة لأولمبياد بكين، ولحق بها عددًا من حلفائها، إلا أن الأمر يبقى ذا قدر كبير من الحساسية بالنسبة لليابان التى تعتبر الشريك الوثيق للولايات المتحدة، وفى الوقت ذاته ترتبط بعلاقات اقتصادية قوية مع الصين. وكانت واشنطن أرجعت المقاطعة الدبلوماسية إلى مخاوف بشأن حقوق الإنسان فى الصين، لكن اليابان اتخذت موقفًا أقل حدة بهذا الشأن.

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