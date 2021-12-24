جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال خفر السواحل اليونانى إنه انتهى من عملية لإنقاذ 90 شخصًا عندما جنح قارب يقلهم إلى الشمال من جزيرة أنتيكيثيرا بجنوب اليونان، مؤكدًا انتشال 7 جثث.
وأوضح خفر السواحل اليونانى استمرار عملية البحث عن مهاجرين آخرين، حيث تقع اليونان على ممرات رئيسية إلى الاتحاد الأوروبى، ما يجعلها قبلة للمهاجرين واللاجئين من إفريقيا والشرق الأوسط.
ويستمر تدفق المهاجرين على حدود أوروبا فى الأيام الحالية، على الرغم من تراجع وتيرة تدفق المهاجرين منذ 2015-2016، عندما عبر أكثر من مليون شخص هذا البلد إلى دول أخرى فى الاتحاد الأوروبى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليونان: مصرع 7 مهاجرين بعد غرق زورقهم قبالة أنتيكيثيرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.