اليونان: مصرع 7 مهاجرين بعد غرق زورقهم قبالة أنتيكيثيرا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال خفر السواحل اليونانى إنه انتهى من عملية لإنقاذ 90 شخصًا عندما جنح قارب يقلهم إلى الشمال من جزيرة أنتيكيثيرا بجنوب اليونان، مؤكدًا انتشال 7 جثث.

وأوضح خفر السواحل اليونانى استمرار عملية البحث عن مهاجرين آخرين، حيث تقع اليونان على ممرات رئيسية إلى الاتحاد الأوروبى، ما يجعلها قبلة للمهاجرين واللاجئين من إفريقيا والشرق الأوسط.

ويستمر تدفق المهاجرين على حدود أوروبا فى الأيام الحالية، على الرغم من تراجع وتيرة تدفق المهاجرين منذ 2015-2016، عندما عبر أكثر من مليون شخص هذا البلد إلى دول أخرى فى الاتحاد الأوروبى.