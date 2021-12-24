باكستان: مقتل جنديين فى هجوم استهدف بلوشستان

ويعد إقليم بلوشستان أكبر أقاليم باكستان وأكثرها اضطرابًا، إذ يقع على الحدود مع أفغانستان وإيران، وطالما يتعرض للاستهداف من قبل متشددين إسلاميين ومجموعات طائفية ومتمردين شبه قوميين، حيث يأتى الحادث فى ظل تصاعد الهجمات من قبل متشددين إسلاميين يختبئون فى أفغانستان.
ويعتبر المحللون أن أعمال العنف فى بلوشستان رد فعل من قبل المتمردين على خطط بكين الاستثمارية فى المنطقة، والتى تهدف إلى ربط إقليم شينغيانغ الصينى بمنطقة بحر العرب فى الإقليم الباكستانى عبر شبكة من الطرق والخطوط الحديدية، بتكلفة تصل إلى 60 مليار دولار.
وتسعى الصين للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا عبر هذا الممر الاقتصادى الذى سيكون أقصر الطرق البرية لها.
وخلال عقدين ماضيين، سقط نحو 80 ألف باكستانى من المدنيين وقوات الأمن، فى تفجيرات انتحارية وهجمات بالقنابل وهجمات بالأسلحة، فى إطار أعمال العنف التى شنتها حركة طالبان.
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