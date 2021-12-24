جيش ميانمار يشن غارات جوية ويشرد المئات على حدود تايلاند

جدة - نرمين السيد - أعلنت جماعة اتحاد كارين الوطنى المتمردة فى ميانمار، اليوم الجمعة، أن الجيش البورمى نفذ المزيد من الضربات الجوية على منطقة خاضعة لسيطرة المتمردين قرب الحدود مع تايلاند، فى أحدث تصعيد للعنف، ما تسبب فى فرار المئات إلى داخل تايلاند.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال اتحاد كارين الوطنى إن الجيش البورمى شن غارتين جويتين على الأقل، وأطلق بعض قذائف المدفعية على منطقة يسيطر عليها قرب الحدود بين ميانمار وتايلاند فى وقت متأخر، أمس الخميس. وبحسب الوكالة، دوت عدة انفجارات فى بلدة ماى سوت، الحدودية التايلاندية، الواقعة على بعد 15 كيلومترا من المكان الذى يعتقد أنه تعرض للقصف الجوى، عدة انفجارات فى حوالى الساعة 11 مساء أمس بالتوقيت المحلى. وتشهد ميانمار اضطرابات منذ الانقلاب العسكرى الذى بدأ الجيش فى أول فبراير الماضى، حيث اندلعت الاحتجاجات والاشتباكات المتقطعة فى المناطق الريفية، بين الجيش وميليشيا مناهضة للمجلس العسكرى.

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