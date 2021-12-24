الخارجية الروسية: أوكرانيا تستعد لحل مشكلة دونباس بالقوة

وقالت زاخاروفا، فى إحاطتها الصحفية الأسبوعية اليوم الجمعة،: "بدلا من وضع حد للحرب الأهلية المستمرة منذ ثمان سنوات، يبدو أن كييف تستعد لحل المشكلة فى دونباس بالقوة".
وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية: "فى السابع عشر من شهر ديسمبر الجارى أعلن رئيس الوزراء الأوكرانى ارتفاع الميزانية العسكرية للبلاد خلال العام المقبل لما يقرب 12 مليار دولارا، أى أن الميزانية العسكرية فى أوكرانيا ارتفعت بنسبة 20%".
ومن سياق آخر، أعلنت زاخاروفا، استعداد روسيا لإجراء حوار مباشر مع حلف شمال الأطلسى "الناتو" بشأن الضمانات الأمنية.
وقالت زاخاروفا،خلال مؤتمرها الصحفى الأسبوعى، اليوم الجمعة،: "لقد تلقينا من الحلف اقتراحا بعقد مجلس "روسيا - الناتو" على مستوى السفراء".
وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية:" أستطيع أن أؤكد تسلمنا لهذا الاقتراح، ويتم النظر فيه حاليا من الناحية العملية، أى كيف يمكن القيام به"، مشددة على استعداد بلادها لإجراء حوار مباشر مع حلف شمال الأطلسى بشأن المشروع الروسى حول الاتفاقات الخاصة بالضمانات الأمنية الروسية والتخلى عن توسيع الحلف شرقا ونشر أنظمة هجومية على مقربة شديدة من الحدود الروسية.
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