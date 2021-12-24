عاجل- استعدادات للاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى كنيسة المهد

جدة - نرمين السيد - توافد المشاركون فى قداس عيد الميلاد على كنيسة المهد فى بيت لحم، اليوم الجمعة، حسبما عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، قبل قليل، مؤكدة بدء الاستعدادات الفلسطينية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى الكنيسة العريقة، بحضور دينى ورسمى مهيب.





ويشارك فى احتفالات عيد الميلاد بكنيسة المهد فى بيت لحم، عشرات الفرق الكشفية الفلسطينية، التى تغمر معزوفاتها شوارع وأزقة المدينة، تزامنًا مع قرب إنطلاق الأعياد، وذروة الاحتفال ليلة 24 ديسمبر، بقداس منتصف الليل.

فيما تتوقع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو غائمًا جزئيًا، دون تغيير يُذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو باردًا نهارًا إلى شديد البرودة ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

كذلك، تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة فوق بعض المناطق، إضافة إلى هبوب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وارتفاع أمواج البحر خفيفة الى متوسطة.

ومن المتوقع، غدًا السبت، أن يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، فيما يبقى الجو باردًا نهارًا إلى شديد البرودة ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتهب الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة، مع أمواج خفيفة فى البحر.