استشهاد فلسطينية جراء دهس مستوطن لها فى رام الله

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية إن الفلسطينية وتدعى غدير أنيس مسالمة تبلغ من العمر (55 عامًا) دهسها المستوطن أثناء تواجدها عند مدخل البلدة ثم لاذ بالفرار من المكان.
وكان مستوطن قد دهس طفلتين عام 2014، فى المنطقة ذاتها، ما أدى إلى استشهاد إحداهن وإصابة الأخرى بإعاقة تلازمها مدى الحياة.
وتشهد المحافظات الفلسطينية فى الضفة الغربية وخاصة نابلس والخليل تصعيدًا غير عادى من قبل المُستوطنين منذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" الأسبوع الماضى ، حيث هاجم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين منازل المدنيين الفلسطينيين فى برقة بمحافظة نابلس الشمالية وألحقوا أضرارا بالغة بها.
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