الصين تجلى رعاياها من جزر سليمان وسط اضطرابات واحتجاجات

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحيفة -عبر موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة، إن طائرة مستأجرة ستعيد المواطنين الصينيين إلى البلاد فى ديسمبر الجارى مع إعطاء الأولوية للمسنين.

ووفقا لتقرير نشرته "جلوبال تايمز" أمس، عانى العديد من منظمى الأعمال الصينيين من خسائر اقتصادية جسيمة، وترك المئات من المواطنين الصينيين بلا مأوى بسبب الاضطرابات فى عاصمة جزر سليمان، هونيارا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أعلن أمس الخميس أن الصين سوف توفر معدات خاصة بشرطة مكافحة الشغب وترسل فريقا استشاريا شرطيا متخصصا إلى جزر سليمان "فى وقت قريب للغاية.

وقال ليجيان، فى تصريحات للصحفيين، خلال مؤتمر صحفى فى بكين، إن الفريق الاستشارى سوف يؤدى دورا بناء فى مساعدة شرطة جزر سليمان على تعزيز قدراتها ومواجهتها لأعمال الشغب.

وأضاف المتحدث، أن هذا الإجراء جاء بناء على طلب من جزر سليمان الواقعة فى المحيط الهادئ بعد الاضطرابات الأخيرة فى العاصمة هونيارا، وأكد مجددا دعم الصين لحكومة جزر سليمان.

جدير بالذكر أن سلسلة من الاحتجاجات العنيفة اندلعت نوفمبر الماضى فى هونيارا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء ماناسيه سوجافارى.

وأودت الاضطرابات بحياة ثلاثة أشخاص فيما تم اعتقال أكثر من 100 شخص، واستقر الوضع بوصول القوات الأجنبية، بما فى ذلك القوات والشرطة من أستراليا ونيوزيلندا وفيجى وبابوا غينيا الجديدة.