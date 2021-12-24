نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الالتحاق بجامعة زايد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي الشروط التي تتم قبول علي أساسها في جامعة زايد, تعتبر جامعة زايد من أهم وأشهر وافضل الجامعات علي مستوي الدول العربية, يرغب العديد من الطلاب والطالبات في دولة الإمارات في معرفة الشروط الموضوعة من قبل جماعة زايد والتي علي آثارها يتم قبول الطلاب, كما يرغب العديد في معرفة الكليات والتخصصات الموجودة في جامعة زايد.

شروط الالتحاق بجامعة زايد

هناك بعض الشروط والأحكام التي تم وضعها لتكون مرجع لقبول الطلاب والطالبات في جامعة زايد, حيث هذه الشروط هي.

لابد أن يكون الطالب أو الطالبة المتقدم للالتحاق بجامعة زايد أن يكون معه شهادة الثانوية العامة بدرجة لا تقل عن 70%.

سوف يخضع المتقدم لاختبار اللغة الإنجليزية ولابد أن يحصل علي درجة لا تقل عن 800 درجة به.

أقل عمر للتقدم في جامعة زايد هي سبعة عشر عاماً.

يجب أن يكون المتقدم يحمل جواز سفر ساري الصلاحية.

الأوراق والمستندات المطلوبة التقدم في جامعة زايد

تم تحديد عدد من الأوراق التي لابد أن تكون في حوزة كل طالب وطالبة متقدم للالتحاق بهذه الجامعة, حيث أن الأوراق الأوراق اللازمة للتقدم هي.

شهادة الثانوية العامة بمجموعة لا يقل عن 70%. صورة من الهوية الوطنية. صورة من الهوية الشخصية. صورة قيد.

الكليات والتخصصات في جامعة زايد

يوجد الكثير من الكليات والتي تتشعب إلي الكثير من التخصصات والتي يجب علي كل طالب وطالبة أن يتعرف عليهم حتي يتمكن من اختيار الكلية والتخصص المناسب له.

كلية علوم الاتصالات والإعلام

تسعي كلية الإعلام والاتصالات بجامعة زايد في تخريج دفعات جديدة من الطلاب الذين لديهم قدرة إعلامية تواكب تطورات العالم في مجال الاعلام, لذا تسعي دائماً الكلية في تطوير المنهاج الدراسي التي تقدمها, ومن ضمن التخصصات الموجودة داخل الكلية.

تخصص السياحة والاتصال.

تخصص الاتصال الإستراتيجي.

كلية الابتكار التقني

وهي من أكثر الكليات التي تهتم بها جامعة زايد لأنها, وذلك لتخريج دفعات جديدة من الكوادر التي تقود الأعمال الخاصة بالهيئات الحكومية.