تقديم وظائف المديرية العامة للسجون.. رابط وشروط التقديم على وظائف الإدارة العامة للسجون

تقديم وظائف المديرية العامة للسجون، أعلنت المديرية العامة للسجون عن وجود عددا من الوظائف الشاغرة لديها على وظيفة جندي للرجال للسعوديين ومنذ الاعلان عنها والجميع يبحث عن تقديم وظائف المديرية العامة للسجون وشروط الوظيفة وكيفية التقديم ورابط التقديم وموعد التقديم حيث ان التقديم الكترونيا توفيرا للوقت والجهد وحرصا على سلامة المواطنين من أي ازدحام او تكدس خاصة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد من جائحة كورونا “كوفيد19” ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على تقديم وظائف المديرية العامة للسجون وشروط التقديم.

تقديم وظائف المديرية العامة للسجون

تقديم وظائف المديرية العامة للسجون، أعلنت الإدارة العامة للسجون عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للقبول المركزي لوكالة وزارة الداخلية عن فتح باب التسجيل في وظائف برتبة جندي من الرجال على ان يكونوا من أبناء المملكة العربية السعودية كما أعلنت عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين في وظائف المديرية العامة للسجون والمؤهلات المطلوبة وفيما يلي كافة التفاصيل عن الوظيفة.

شروط التسجيل في وظائف المديرية العامة للسجون برتبة جندي

وقد وضعت المديرية العامة للسجون عددا من الشروط يجب توافرها في المتقدمين وفيما يلي الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين على وظائف المديرية العامة للسجون:

ان يكون معه الجنسية السعودية ومن اب وام سعوديين.

التمتع بالسيرة والسلوك الحسن.

الحصول على مؤهل شهادة الثانوية العامة

الا يكون قد تم تعيينه من قبل في على وظيفة تخضع للخدمة العسكرية

عدم الزواج من أجنبية أي يجب ان تكون الزوجة سعودية الجنسية

ان يكون الطول مناسب مع الوزن وفقا للاحة الطبية

اجتياز المتقدم في اجتياز كافة الاختبارات المقررة.

موعد التسجيل في المديرية العامة للسجون وظائف 1443

وقد أتاحت المديرية العامة للسجون التقديم على وظائف المديرية العامة للسجون بدءا من الاحد لموافق 2021/12/26 أي 1443/5/22

وسو ينتهي التقديم في وظائف المديرية العامة للسجون في الموافق 2021/12/30 أي الموافق 1443/5/26

وعلى من يرغب في التقديم في وظائف المديرية العامة للسجون والالتزام بالتقديم في الوقت المعين وارفاق كافة المستندات وتوافر جميع الشروط اللازمة والتي قد تم توضيحها من قبل.