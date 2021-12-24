رابط منصة خبرة السعودية الرسمي khibrah.sa والفارق بينها وبين ناجز

رابط منصة خبرة السعودية، واحدة من عدة منصات إلكترونية قدمتها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية للمستخدمين، وذلك عبر توتية أو تغريدة قامت بنشرها وزراة العدل السعودية، عبر الحساب الرسمي لها بمنصة تويتر، معلنة أن منصة خبرة التابعة لوزارة العدل السعودية، تستهدف تيسير عمل القضاء داخل المحاكم السعودية، والدوائر التجارية على حد سواء، وتعمل منصة خبرة السعودية الرسمية، عبر متصفحات الإنترنت فقط حتى وقتنا هذا، ولم يتم إصدار أية بيانات بشأن إطلاق تطبيق عبر أجهوة الجوال، سواء لهواتف الآندرويد أو الآيفون، ولكن يبقى الاستخدام عبر أجهزة الحاسوب والمتصفحات، وإن كان هذا الأمر متوقع مستقبلا، في ظل تحول المملكة العربية السعودية، لمواكبة التحول الرقمي العالمي، ورؤيتها لتنفيذ رؤية السعودية 2030، في هذا الشأن.

أطلق السيد الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل في المملكة العربية السعودية، منصة خبرة أو بوابة خبرة الرسمية، حيث تمثل منصة الخبرات المتكاملة، والتي تضم قائمة خبراء وزارة العدل، بما يجعلها منصة الخبرات المتكاملة، حيث تستهدف تلك المنصة، تسهيل تبادل طلبات الخبرة المتخصصة، عبر عددًا من الآليات والتقنيات، التي تمكّن الخبراء، من الحصول على التقارير القضائية اللازمة، خلال فترة زمنية قليلة للغاية، وهذا يعني بالطبع أن تكون فترة التقاضي نفسها قصيرة الزمن، كما تقدم بوابة خبراء وزارة العدل عددًا من الخدمات الأخرى، منها على سبيل المثال لا الحصر:

تمكين آلية التواصل بين كل من القاضي المسؤول في النظر بالقضية، مع كافة الأطراف الأخرى الذي يمثلون محور التقاضي. في نفس القضية المنظورة أمام المحكمة.

ومع سرعة التواصل بين الأطراف، يتم إجراء أية استفسارات وأي تواصل بين الأطراف نفسهم، خلال زمن قصير جدا.

كما تعمل تلك الخدمة عبر المنصة، إلى زيادة الإنتاجية وعدم تأخير القضاء في بعض الدعاوى العاجلة،

وتحفظ الكثير من المجهود الذي كان يبذل مسبقًا في مثل تلك القضايا.

بالإضافة إلى توفير الكثير من الشفافية أثناء التقاضي، عند حضور كل الأطراف والخصوم في القضية معًا.

سبق وأن أطلقت وزارة العدل السعودية، منصة ناجز الرسمية، التي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمستخدمين، سواء عبر الأجهزة الحاسوبية، أو من خلال التطبيقات الرسمية للمنصة، والتي تستهدف إتاحة الخدمات، على مدار ال24 ساعة أي طيلة اليوم، ومن أهم الخدمات التي تقدمها منصة ناجز الرسمية؛ خدمة طلب خلع إلكتروني، و طريقة اصدار وكالة ناجز ، وتحديد المواعيد الإلكترونية عبر بوابة ناجز، بالإضافة إلى خدمات التحقق من الوثائق الصادرة من وزارة العدل، خاصة تلك المتعلقة بالوكالات والصكوك العقارية، إلى جانب التراخيص وغيرها.

والمستهدف من منصة خبرة وزارة العدل السعودية هم: