استعلام برقم الهوية في التأمينات الاجتماعية 1443

تعتبر طريقة استعلام برقم الهوية في التأمينات الاجتماعية من الخدمات الإلكترونية التي وفرتها المملكة العربية السعودية، فبعد أن قامت المملكة بإنشاء مؤسسة خاصة بالتأمين الاجتماعي من أجل الحرص على تطبيق نظام التأمين بشكل صحيح ودقيق، أصبح من السهل لكل فرد الاستعلام عن البيانات الخاصة به في التأمين الاجتماعي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد بالإضافة لبعض الخدمات الأخرى، في هذا المقال سوف نتحدث كيف يمكن الاستعلام عن التأمين الاجتماعي الخاص بك برقم الهوية.

استعلام التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

يمتلك كل مواطن داخل المملكة العربية السعودية رقم تأميني يتعلق بالتأمين الاجتماعي الخاص به، لهذا أتاحت العامة للتقاعد خدمة الاستعلام برقم الهوية.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على المواطنين معرفة المعلومات التأمينية الخاصة بهم إن كانوا مسجلين في التأمينات أم لا بدون الحاجة للذهاب إلى الجهة المختص بذلك.

كما أن الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية يوفر الكثير من المزايا لصاحبه تتمثل أهمها في النقاط التالية:

التعرف على حقوق الفرد التأمينية.

التمتع بالمستحقات الإلكترونية الخاصة بالتأمين الاجتماعي.

التأكد من وجود أي مستحقات أم لا.

بالإضافة أنه يمكنك الاستعلام برقم الهوية في التأمينات الاجتماعية عن كل ما يلي:

الراتب الشهري الخاص بك.

عدد سنوات الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

معرفة حاسبة التقاعد.

هناك الكثير من المزايا زالخدمات التي ستحصل عليها من خلال استعلامك في التأمينات الاجتماعية.

يمكنك التقديم في الضمان الاجتماعي المطور الذ أصبح يشكل فئات أكثر.

استعلام برقم الهوية في التأمينات الاجتماعية

تم إنشاء المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي في السعودية عام 1393، ومن أجل مواكبة العصر التكنولوجي الجديد، قامت بتفعيل رابط إلكتروني خاص بها.

وأعلنت أنه يمكن للمواطنين في المملكة الاستعلام عن التأمين الاجتماعي الخاص بهم من خلال رقم الهوية فقط لمعرفة إن كان مسجل في التأمين الاجتماعي أم لا.

في النقاط التالية سوف نقوم بشرح كيف يمكن الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية:

أولاً يتم الدخول على موفع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ثانياً قم بالنقر على التحقق السريع من واجهة الصفحة الرئيسية.

ثم حدد “الحالة الوظيفية” .

. قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك (السجل المدني).

ثم أكتب كود التحقق في المربع الفارغ له.

انقر على “تحقق” .

. سيتم ظهور حالة التأمين الاجتماعي الخاص بك إن كنت مسجل أم لا.

هكذا تكن قد قمت بالاستعلام في التأمينات برقم الهوية الوطنية.

التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدة الاشتراك برقم الهوية

بعد أن تعرفنا على كيف يمكن الاستعلام برقم الهوية في التأمين الاجتماعي ووجدت أنك مسجل لكن كنت ترغب في معرفة مدة الاشتراك.

وفيما يلي سوف نقوم بشرح كيف يمكن الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية من خلال الهوية الوطنية:

أولاً قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي التابع لمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ثانياً أدخل اسم المستخدم والرقم السري.

ثم انقر على “تسجيل الدخول” .

. بعد ذلك حدد “الخدمات الإلكترونية” .

. ثم اضغط على “التحقق من الاشتراك” .

. بعدها اختر “التأمين أون لاين” .

. ستظهر لك بعض البيانات الخاصة بعملية الاستعلام.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك.

ثم اضغط على “استعلام”

أكمل إدخال باقي البيانات المطلوبة.

في النهاية ستظهر لك كافة المعلومات التأمينية وعدد سنوات الاشتراك.

بهذا تكن قد قمت بالاستعلام برقم الهوية في التأمينات عبر موقع المؤسسة العامة للتقاعد من أجل معرفة معلومات المعاش.