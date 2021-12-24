أخبار اليمن : شهيد و11 جريحاً بنيران سعودية في منبه بصعدة

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شهيد و11 جريحاً بنيران سعودية في منبه بصعدة

اُستشهد وأصيب 12 مدنياً، اليوم بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة. شهيد و11 جريحاً بنيران سعودية في منبه بصعدةاُستشهد وأصيب 12 مدنياً، اليوم بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة. وأكد مصدر طبي، وصول شهيد و11 جريحاً إلى مستشفيات مدينة صعدة، أصيبوا بقصف للجيش السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية. وأشار المصدر إلى أن مئات المواطنين قضوا بين شهيد وجريح جراء القصف المدفعي والصاروخي السعودي على مختلف المناطق الحدودية في المحافظة على مرأى ومسمع منظمات ما يسمى بحقوق الإنسان، وفي المقدمة الأمم المتحدة.

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