بـ"العمارية" و"الجبادور".. كيف احتفل ديمبلي بزفافه المغربي؟

حرص نجم كرة القدم الفرنسي، عثمان ديمبلي، مؤخرا، على عقد قرانه بشابة مغربية، وسط احتفالات تقليدية، بحسب ما ظهر من مقاطع فيديو جرى تسريبها وتداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر ديمبلي، وهو يرتدي زي العرسان الذي يعرف في المغرب بـ"الجبادور" وهو قطعتان من قميص وسروال يكونان حريريين ومطرزين عند العنق والمعصمين وأسفل الساق، وربما يرافقهما سلهام في بعض الأحيان.

وغالبا ما يقوم العرسان بارتداء "الجابادور" خلال تخضيب جانب من يد العريس بالحناء، ويكون ذلك في بداية الزفاف، ثم يكون الزي الأخير هو البذلة العصرية مع ربطة العنق.

أما العروس التي تزوجها ديمبلي، فظهرت أيضا وهي ترتدي قفطانا أو ما يجري تسميته في المغرب بـ"التكشيطة"، وغالبا ما يجري ارتداء أكثر من تصميم خلال الليلة الواحدة.

ويجري إطلاق "التكشيطة" في المغرب على قفطان يكون من قطعتين؛ وهما قفطان عادي، إلى جانب قطعة أخرى يكون الجزء الأمامي منها، والمنسدل إلى الأسفل، منشطرا إلى قسمين .

ولم يغب الهودج الذهبي المعروف بـ"العمارية" عن زفاف "ديمبلي"، إذ بدت العروس وهي محمولة فيه على أكتاف رجال يرتدون جلابيبهم البيضاء مع قطع السلهام في حين كان ديمبلي يصفق معربا عن سعادته.

وبدا في مقطع الفيديو، أفراد من فرق موسيقية تعرف بـ"الدقايقية"، وهم يعزفون في حفل الزفاف، باستخدام دفوف ومزامير طويلة.

وحظيت فيديوهات الزفاف التي تسربت من زفاف ديمبلي، بتداول واسع، وقال معلقون مغاربة إنهم أعجبوا بحرص ديمبلي على إقامة زفاف على الطريقة المغربية الأصيلة.

جدير بالذكر أن ديمبيلي، وهو من أصل موريتاني ومالي، انضم إلى برشلونة صيف عام 2017 قادما من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 135 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي في 7 مباريات فقط صنع فيها هدفا، فيما لعب منذ انضمامه مع برشلونة 125 مباراة، وسجّل للنادي الكتالوني 30 هدفا وصنع 22.