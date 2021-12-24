مباحثات أوكرانية أوروبية بشأن الوضع الأمنى بأوروبا الشرقية

وقال كوليبا، فى مكالمة هاتفية مع بوريل بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة، إنه "فى مكالمتنا اليوم، ناقشت أنا وجوزيب بوريل الوضع الأمنى، حيث اتفق كلانا على المبدأ الرئيسى: لا يمكن اتخاذ القرارات بشأن أمن أوكرانيا إلا وأوكرانيا على طاولة الحوار، ومع وجود الاتحاد الأوروبى بشأن مسائل الأمن الأوروبى الأوسع".
ومن جانبه، أكد جوزيف بوريل مجددا على موقف الاتحاد الأوروبى الثابت الداعم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وسط التعزيزات العسكرية الروسية حول حدود أوكرانيا.
وشدد على أن أى عدوان عسكرى آخر ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكاليف باهظة وأنه يتعين على روسيا خفض التصعيد وتنفيذ اتفاقيات مينسك بالكامل.
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