الكرملين: لم نتلق ردا من حلف الناتو بشأن الضمانات الأمنية

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميترى بيسكوف، إن بلاده لم تتلق حتى الآن ردا من دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية.





وقال بيسكوف، فى إحاطة صحفية اليوم الجمعة، "لم نتلق ردا من الحلف على مقتراحاتنا، وأعتقد أنه من المبكر الحديث عن ذلك".

وتوقع المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية، أن تتلقى بلاده فى شهر ينايرالمقبل إجابات محددة من واشنطن على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية.

وأضاف بيسكوف: "لا توجد صعوبات بين موسكو وكييف، الصعوبات موجودة بين أميركا وموسكو وحلف "الناتو".

وفيما يتعلق باحتمال أن تقوم تركيا بلعب دور فى تسوية الوضع فى أوكرانيا، قال بيسكوف:" إن الولايات المتحدة يمكنها التشاور مع تركيا حول هذا الموضوع، نظرا لكون الأخيرة عضوا فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" وحليف لأمريكا".