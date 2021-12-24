القبض على اثنين من الإرهابيين فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقالت الخلية فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، إن "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها فى ملاحقة الإرهابيين وعناصر الجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعى، وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، إذ تمكنت قواتنا الأمنية فى فرقة المشاة الحادية عشرة وبعد تنفيذها لعدد من عمليات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها فى جانب الرصافة، من القبض عليهم متهم وفق أحكام المادة 4 إرهاب".
وأشار البيان، إلى أن قوة من اللواء الثانى الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من القبض على متهم آخر مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب بعد ورود معلومات تفيد بتواجده ضمن قاطع مسؤولية اللواء فى مناطق شرقى بغداد، وتم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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