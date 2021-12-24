وفى مؤتمر صحفى، أمس الخميس، قال جوستافو جونزاليس، منسق المنظمة الأممية فى الفلبين، إنه "غدًا سنطلق على المستوى المحلى مع ممثلى المجتمع الدولى فى مانيلا عرضًا للاحتياجات الإنسانية وخطة الأولويات"، مضيفًا أن "المبلغ المطلوب هو 106.5 مليون دولار".
وأشار جونزاليس، إلى حالة من الزخم لتقديم الدعم الكامل للفلبين، موضحًا أن "التحدى الآن هو أن يترجم كل هذا التضامن بسرعة إلى أفعال ملموسة".
ووفقاً للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فى الفلبين، أسفر الإعصار الذى بلغت سرعة رياحه 195 كلم فى الساعة، عن سقوط مقتل 375 شخصًا على الأقل، إضافة إلى حالة من الدمار الواسع فى جزر سيارجاو وديناجات ومينداناو. كما لجأ أكثر من 400 ألف شخص إلى مراكز الإيواء، أو إلى منازل أقاربهم.
فيما يحذر العلماء من توقعات بارتفاع وتيرة الأعاصير العنيفة فى ظل تزايد الاحترار المناخى الناجم عن الأنشطة البشرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تطلق حملة لجمع 106.5 مليون دولار لضحايا إعصار الفلبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.