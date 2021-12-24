الأمم المتحدة تطلق حملة لجمع 106.5 مليون دولار لضحايا إعصار الفلبين

جدة - نرمين السيد - أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حملة لجمع 106.5 مليون دولار من المساعدات لغوث ضحايا إعصار "راى"، الذى ضرب الفلبين الأسبوع الماضى، وتسبب فى وقوع خسائر مادية وبشرية واسعة النطاق.





وفى مؤتمر صحفى، أمس الخميس، قال جوستافو جونزاليس، منسق المنظمة الأممية فى الفلبين، إنه "غدًا سنطلق على المستوى المحلى مع ممثلى المجتمع الدولى فى مانيلا عرضًا للاحتياجات الإنسانية وخطة الأولويات"، مضيفًا أن "المبلغ المطلوب هو 106.5 مليون دولار".

وأشار جونزاليس، إلى حالة من الزخم لتقديم الدعم الكامل للفلبين، موضحًا أن "التحدى الآن هو أن يترجم كل هذا التضامن بسرعة إلى أفعال ملموسة".

ووفقاً للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فى الفلبين، أسفر الإعصار الذى بلغت سرعة رياحه 195 كلم فى الساعة، عن سقوط مقتل 375 شخصًا على الأقل، إضافة إلى حالة من الدمار الواسع فى جزر سيارجاو وديناجات ومينداناو. كما لجأ أكثر من 400 ألف شخص إلى مراكز الإيواء، أو إلى منازل أقاربهم.

فيما يحذر العلماء من توقعات بارتفاع وتيرة الأعاصير العنيفة فى ظل تزايد الاحترار المناخى الناجم عن الأنشطة البشرية.