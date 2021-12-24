سعر ومواصفات Huawei Nova 9 في مصر والسعودية والدول العربية

يعتبر هاتف Huawei Nova 9 من أحدث الهواتف الذكية التي قامت شركة هواوي الصينية بطرحها بالأسواق الأيام الماضية، ويأتي الجوال ليستكمل مسيرة النجاح التي حققتها هواتف هواوي من نوفا، ويحتوي الهاتف على العديد من الإمكانيات الرائعة التي تجعله من أقوى الهواتف في هذه الفئة السعرية، ويتميز الجوال بأن معدل تحديثه يبلغ 120Hz، كما يأتي بمعالج من الفئة المتوسطة من نوع Snapdragon 778G، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 9. مواصفات Huawei Nova 9 مواصفات Huawei Nova 9 سوف نتعرف معكم متابعينا على مواصفات هاتف هواوي نوفا 9 وهى كما يأتي:- يأتي الجوال مدعوم بخاصية الـ NFC. تبلغ أبعاد الجوال 160*73.7*7.8 ملم، كما يبلغ وزن الهاتف 175 جرام. يدعم تركيب شريحتي اتصال من نوع Nano SIM. يدعم تشغيل شبكة الـ 4G، وشبكة الـ 3G، وشبكة الـ 2G. يأتي الجوال بذاكرة داخلية صلبة سعتها 128جيجابايت، وذاكرة عشوائية سعتها8 جيجابايت. الجوال لا يدعم تركيب كارت ميموري لزيادة المساحة الداخلية للجوال. يأتي بمعالج من نوع Snapdragon 778G 4G، ويعمل بتكنولوجيا 6 نانو، كما يأتي بمعالج رسومي من نوع Adreno 642L. يحتوي على ميكروفون ثانوي يستخدم في عزل الضوضاء. الجوال يدعم الواي فاي والبلوتوث. الهاتف يدعم تحديد المواقع الجغرافية ونظم الملاحة المختلفة من خلال خاصية ال GPS. الموبايل يحتوي على مستشعر البصمة، كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الجوال من خلال الوجه. يدعم العديد من المستشعرات مثل مستشعر البوصلة، والتسارع والقرب، والجيروسكوب الذي يستخدم في تشغيل نظارات الواقع الافتراضي ال VR. يدعم منفذ ال USB وهو من نوع Type C. يأتي ببطارية تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات، بالإضافة إلى ذلك تدعم الشحن العكسي. نظام تشغيل الجوال Harmony OS، كما يأتي بخدمات هواوي فقط. الجوال يأتي بعدة ألوان الأزرق والأسود والأخضر والبنفسجي. مواصفات شاشة هواوي نوفا 9 مواصفات شاشة هواوي نوفا 9 يأتي جوال Huawei Nova 9 بشاشة كبيرة الحجم مواصفاتها كما يلي:- الشاشة تأتي من نوع OLED على شكل الثقب.

تبلغ مساحة الشاشة 6.57 إنش.

الشاشة منحنية من الجوانب، كما تأتي بجودة ال FHD +.

تبلغ دقة الشاشة 1080*2340 بكسل لكل بوصة.

كثافة بكسلات الشاشة 392 بكسل لكل بوصة.

تدعم الشاشة أبعاد العرض الجديد 9:19.5.

معدل تحديث الشاشة 120Hz. مواصفات كاميرات Huawei Nova 9 يأتي جوال هواوي نوفا 9 بخمسة كاميرات مواصفاتهم كالتالي:- الكاميرا الأمامية أحادية تبلغ دقتها 32 ميجا بكسل. الكاميرا الخلفية رباعية، تبلغ دقة الكاميرا الأولى 50 ميجا بكسل، كما تبلغ دقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة دقتها 2 ميجا بكسل، ودقة العدسة الرابعة 2 ميجا بكسل. يدعم الهاتف التصوير بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل. تدعم الكاميرات التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل. تحتوي الكاميرات على فلاش أحادي من نوع LED. سعر هواوي نوفا 9 سعر هواوي نوفا 9 سوف نتعرف معكم على سعر Huawei Nova 9 وهو كما يأتي:- سعر الجوال في مصر النسخة 128 جيجابايت، ورامات 8 جيجابايت 9850 جنيه مصري.

سعر الهاتف في السعودية 1899 ريال سعودي. الوسوم

يعتبر هاتف Huawei Nova 9 من أحدث الهواتف الذكية التي قامت شركة هواوي الصينية بطرحها بالأسواق الأيام الماضية، ويأتي الجوال ليستكمل مسيرة النجاح التي حققتها هواتف هواوي من نوفا، ويحتوي الهاتف على العديد من الإمكانيات الرائعة التي تجعله من أقوى الهواتف في هذه الفئة السعرية، ويتميز الجوال بأن معدل تحديثه يبلغ 120Hz، كما يأتي بمعالج من الفئة المتوسطة من نوع Snapdragon 778G، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 9. مواصفات Huawei Nova 9 مواصفات Huawei Nova 9 سوف نتعرف معكم متابعينا على مواصفات هاتف هواوي نوفا 9 وهى كما يأتي:- يأتي الجوال مدعوم بخاصية الـ NFC. تبلغ أبعاد الجوال 160*73.7*7.8 ملم، كما يبلغ وزن الهاتف 175 جرام. يدعم تركيب شريحتي اتصال من نوع Nano SIM. يدعم تشغيل شبكة الـ 4G، وشبكة الـ 3G، وشبكة الـ 2G. يأتي الجوال بذاكرة داخلية صلبة سعتها 128جيجابايت، وذاكرة عشوائية سعتها8 جيجابايت. الجوال لا يدعم تركيب كارت ميموري لزيادة المساحة الداخلية للجوال. يأتي بمعالج من نوع Snapdragon 778G 4G، ويعمل بتكنولوجيا 6 نانو، كما يأتي بمعالج رسومي من نوع Adreno 642L. يحتوي على ميكروفون ثانوي يستخدم في عزل الضوضاء. الجوال يدعم الواي فاي والبلوتوث. الهاتف يدعم تحديد المواقع الجغرافية ونظم الملاحة المختلفة من خلال خاصية ال GPS. الموبايل يحتوي على مستشعر البصمة، كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الجوال من خلال الوجه. يدعم العديد من المستشعرات مثل مستشعر البوصلة، والتسارع والقرب، والجيروسكوب الذي يستخدم في تشغيل نظارات الواقع الافتراضي ال VR. يدعم منفذ ال USB وهو من نوع Type C. يأتي ببطارية تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير، كما تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات، بالإضافة إلى ذلك تدعم الشحن العكسي. نظام تشغيل الجوال Harmony OS، كما يأتي بخدمات هواوي فقط. الجوال يأتي بعدة ألوان الأزرق والأسود والأخضر والبنفسجي. مواصفات شاشة هواوي نوفا 9 مواصفات شاشة هواوي نوفا 9 يأتي جوال Huawei Nova 9 بشاشة كبيرة الحجم مواصفاتها كما يلي:- الشاشة تأتي من نوع OLED على شكل الثقب.

تبلغ مساحة الشاشة 6.57 إنش.

الشاشة منحنية من الجوانب، كما تأتي بجودة ال FHD +.

تبلغ دقة الشاشة 1080*2340 بكسل لكل بوصة.

كثافة بكسلات الشاشة 392 بكسل لكل بوصة.

تدعم الشاشة أبعاد العرض الجديد 9:19.5.

معدل تحديث الشاشة 120Hz. مواصفات كاميرات Huawei Nova 9 يأتي جوال هواوي نوفا 9 بخمسة كاميرات مواصفاتهم كالتالي:- الكاميرا الأمامية أحادية تبلغ دقتها 32 ميجا بكسل. الكاميرا الخلفية رباعية، تبلغ دقة الكاميرا الأولى 50 ميجا بكسل، كما تبلغ دقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة دقتها 2 ميجا بكسل، ودقة العدسة الرابعة 2 ميجا بكسل. يدعم الهاتف التصوير بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل. تدعم الكاميرات التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل. تحتوي الكاميرات على فلاش أحادي من نوع LED. سعر هواوي نوفا 9 سعر هواوي نوفا 9 سوف نتعرف معكم على سعر Huawei Nova 9 وهو كما يأتي:- سعر الجوال في مصر النسخة 128 جيجابايت، ورامات 8 جيجابايت 9850 جنيه مصري.

سعر الهاتف في السعودية 1899 ريال سعودي.

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