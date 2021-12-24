طريقة الاشتراك في اكتتاب جاهز من الأمور الهامة للمستثمرين في سوق المال السعودي. حيث أن شركة جاهز من كبرى شركات المملكة برأس مال 104 مليون ريال سعودي. تعمل في مجال توصيل طلبات الطعام للعملاء بكل مكان بالمملكة. وقد تطورت الشركة حتى وصلت لمكانة كبيرة في عالم المال والأعمال. واعتمدت الشركة على مصرف hsbc لإدارة الطرح العام بذلك تكون أول شركة تقنية تعتمد على المصرف في اكتتابها.

اكتتاب شركة جاهز

تم اعتماد موعد طرح الاكتتاب جاهز بداية من 22 ديسمبر حتى 26 ديسمبر الجاري وقد تم تحديد سعر الطرح بعد نهاية بناء سجل الأوامر لجذب شريحة المستثمرين من الأفراد الراغبين بالاكتتاب في أسهم الشركة لجذب الراغبين في الاستثمار ويتراوح السهم ما بين 750-850 ريال للسهم، والبنوك المشاركة في الاكتتاب هي مصرف الراجحي، وبنك دراية المالية، والبنك السعودي البريطاني ساب، وسوف يتم تخصيص 10 أسهم فقط لكل فرد مكتتب كحد أدنى يتم إيداعها بالمحافظ الاستثمارية المخصصة للاكتتاب.

موعد إعادة فائض اكتتاب جاهز

أما بخصوص الموعد المقرر لرد الفائض في سوق نمو الموازي للمكتتبين يكون في يوم 3-يناير ولا يتم استقطاع أي عمولات أو ضرائب على مبلغ الاكتتاب الذي يتم إيداعه بحساب المكتتبين من المشاركين في الاكتتاب.

طريقة الاشتراك في اكتتاب جاهز

يمكن الاشتراك في اكتتاب جاهز بسهولة من خلال تطبيق المصرف المشارك في الاكتتاب بالخطوات الآتية:

الدخول على تطبيق المصرف.

من القائمة الرئيسية اختر ” الاستثمار ” من ثم اختر خدمة الاكتتاب العام.

ثم انقر على خيار الاشتراك ثم حدد اسم الشركة وهي شركة جاهز.

ثم قم بقبول تفاصيل الشركة وإدخال عدد الأسهم التي تريد شراءها بحيث لا تقل عن 10 أسهم للفرد.

من ثم قبول الشروط والأحكام كافة.

يظهر أمامك إجمالي مبلغ الاكتتاب واختر شركة الوساطة ثم النقر على التعهد من ثم التالي.

تظهر أمامك صفحة بها كل التفاصيل انقر على تأكيد لتظهر أمامك صفحة تفيد بنجاح عملية الاكتتاب.

الحد الأدنى 10 أسهم.

الحد الأقصى 65000 سهم.

موعد اكتتاب الأفراد 22 ديسمبر وموعد نهاية الاكتتاب 26 ديسمبر.

موعد تخصيص الاكتتاب 3 يناير

موعد رد فائض الاكتتاب 3 يناير.

تفاصيل اكتتاب جاهز