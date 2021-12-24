لافروف: الحوار الروسى الأمريكى المتكامل سيضمن الاستقرار العالمى

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية: "كما قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالفعل، فإن روسيا والولايات المتحدة - باعتبارهما أكبر قوتين نوويتين - تتحملان مسئولية خاصة عن الأمن الاستراتيجى للكوكب، ومن شأن إجراء الحوار الكامل بين موسكو وواشنطن أن يعمل بشكل موضوعى على ضمان الاستقرار العالمى وحل القضايا الإقليمية والصراعات".

وأشار لافروف إلى أنه وفقا لاتفاقيات جنيف، أطلق قادة البلدين آلية تشاور حول الاستقرار الاستراتيجى، مضيفا "جرى الاجتماعان بين الوفدين الروسى والأمريكى المشترك بين الوزارات بطريقة مهنية وعملية، بالإضافة إلى ذلك، وكما تم الاتفاق عليه فى جنيف، فقد تم استئناف الحوار الروسى-الأمريكى حول أمن المعلومات".

وأكد وزير الخارجية الروسى، أن موسكو تؤيد التعاون فى مجال أمن المعلومات، الذى يغطى مجموعة واسعة من الأمور المتعلقة بالاستخدام الضار لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا يقتصر على القضايا الفردية.

وفى 17 ديسمبر، أصدرت وزارة الخارجية الروسية مسودة اتفاقية بشأن الضمانات الأمنية بين موسكو وواشنطن ومسودة اتفاقية لضمان أمن روسيا والدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى (الناتو).