الأمم المتحدة تقرر تقديم 8 مليارات دولار لمساعدة أفغانستان

جدة - نرمين السيد - يدرس مسؤولو الأمم المتحدة، حاليًا، انعاش الاقتصاد الأفغانى، معلنين عزمهم على تخصيص حزمة مالية قدرها 8 مليار دولار من المنظمة الأممية للبلاد الخاضعة لسيطرة حركة طالبان المتشددة.





وكانت الأمم المتحدة قدرت أن أكثر من نصف السكان فى أفغانستان يعانون من الجوع فى ظل توقف المساعدات الخارجية، إضافة إلى معاناة الشعب الأفغانى من البطالة.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"، فمن المقرر إنفاق الأموال التى سيتم تقديمها لأفغانستان فى 2022، حيث يتم إنفاقها لتقديم خدمات مختلفة فى البلد الذى مزقته الحرب، حيث تهدف هذه الحزمة المالية لتوفير الغذاء الصحى للأطفال فى المدارس، وتوفير فرص عمل، وسداد ديون الكهرباء الأفغانية لدول وسط آسيا.

وبحسب الوكالة، قال رامز ألاكبروف، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان، إنهم لا يريدون اللجوء لحكومة بديلة فى أفغانستان، مشددًا على أن الشعب الأفغانى يحتاج لكرامة وأمل.

كما أشار المسؤول الأممى إلى أهمية دعم المجتمع الدولى للأفغان، من أجل الحفاظ على المكاسب التى تحققت على مدار العقدين الماضيين فى البلاد.