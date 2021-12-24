وكانت الأمم المتحدة قدرت أن أكثر من نصف السكان فى أفغانستان يعانون من الجوع فى ظل توقف المساعدات الخارجية، إضافة إلى معاناة الشعب الأفغانى من البطالة.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"، فمن المقرر إنفاق الأموال التى سيتم تقديمها لأفغانستان فى 2022، حيث يتم إنفاقها لتقديم خدمات مختلفة فى البلد الذى مزقته الحرب، حيث تهدف هذه الحزمة المالية لتوفير الغذاء الصحى للأطفال فى المدارس، وتوفير فرص عمل، وسداد ديون الكهرباء الأفغانية لدول وسط آسيا.
وبحسب الوكالة، قال رامز ألاكبروف، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان، إنهم لا يريدون اللجوء لحكومة بديلة فى أفغانستان، مشددًا على أن الشعب الأفغانى يحتاج لكرامة وأمل.
كما أشار المسؤول الأممى إلى أهمية دعم المجتمع الدولى للأفغان، من أجل الحفاظ على المكاسب التى تحققت على مدار العقدين الماضيين فى البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تقرر تقديم 8 مليارات دولار لمساعدة أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.