المغرب: تمديد تعليق الرحلات الجوية

جدة - نرمين السيد - وكانت وكالة الأنباء الرسمية فى المغرب أكدت، أمس الخميس، قرار حكومة المملكة بتمديد حالة الطوارئ الصحية فى البلاد حتى يوم 31 يناير المقبل أيضًا.

وحذرت حكومة المغرب من استمرار خطر تفشى وباء كورونا، قائلة إن "الظرفية الراهنة تبقى فى حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية".