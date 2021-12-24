لماذا يجب أن يكون هاتف HUAWEI nova 9 رائد عصره وملك الكاميرات على رأس اختياراتك؟

تسعى شركات تصنيع الهواتف في الوطن العربي على تحديث الأجهزة الذكية من فترة إلى أخرى عن طريق إدخال خاصيات جديدة على الهاتف، وتعديل التصميم الخارجي للجهاز بما يناسب المستخدم، وقد نجحت شركة هواوي في الوطن العربي، والشرق الأوسط على تصميم أحدث إصدار لهواتف هواوي عن طريق إضافة أنظمة تشغيل جديدة وتحسين قدرة البطارية على الإستمرار لأطول فترة ممكنة بالإضافة إلى السعة التخزينية الكبيرة لهواتف هواوي، وأعلنت شركة HUAWEI عن تصميم أحدث إصدار لجهاز هواوي وهو هاتف HUAWEI nova 9 الذي أطلقته الشركة في الأسابيع الماضية وعرضت المميزات الهائلة للهاتف، والتصميم الخارجي المميز، وأضافت الشركة أن الهاتف متاح الآن في المملكة العربية السعودية ويتوافر في جميع أنحاء الوطن العربي عن قريب. مواصفات هاتف HUAWEI nova 9 يأتي الهاتف من الخارج باللون الأزرق المتدرج الممزوج باللون الأرجواني الأنيق.

شاشة الهاتف الخارجية منحنية بمقاس 6.57 بوصة مع دعم خاصية اللمس السريع، وعرض الألوان.

يبلغ سمك الهاتف 7.77 ملم، ومن المميزات الأخرى للهاتف أنه خفيف الوزن حيث يبلغ وزنه 175 جرام.

التصميم الجديد للهاتف مشتبه للتصميم التقليدي للإصدارات القديمة مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة. مميزات هاتف HUAWEI nova 9 الهاتف مزود بأربع كاميرات خلفية بدقة تصوير مختلفة حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل بالإضافة إلى كاميرا مايكرو، وكاميرا عمق حساسة للضوء.

التحسينات الجديدة للكاميرا ساعدت على التقاط أروع الصور الإحترافية، مقاطع الفيديو في ظروف الضوء المنخفضة بتفاصيل واضحة على عكس الإصدارات القديمة.

الكاميرا مزودة بخاصية XD Fusion Engine التي تبدأ في تحسين جودة الصورة مباشرة بعد التقاطها.

الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 32 ميجا بكسل لها القدرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة ال4K.

بإمكانك التقاط صورة للمظهر الأمامي، والخلفي في وقت واحد بإستخدام الكاميرا الخلفية.

بطارية الهاتف بسعة شحن 4300 أمبير وتدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 66W. سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية يتوافر الهاتف الآن في السعودية، ويمكنك الحصول عليه من خلال متجر هواوي الرسمي، وبعض المتاجر الإلكترونية الأخرى.

الهاتف متوفر الآن بسعر 1399 ريال سعودي بالإضافة إلى الهدايا التي تقدمها الشركة مع الهاتف ويبلغ سعرها 883 ريال.

يمنحك الهاتف اشتراك مجاني في البرامج المدفوعة بالتعاون مع شركة هواوي لحماية المستهلك. الوسوم

تسعى شركات تصنيع الهواتف في الوطن العربي على تحديث الأجهزة الذكية من فترة إلى أخرى عن طريق إدخال خاصيات جديدة على الهاتف، وتعديل التصميم الخارجي للجهاز بما يناسب المستخدم، وقد نجحت شركة هواوي في الوطن العربي، والشرق الأوسط على تصميم أحدث إصدار لهواتف هواوي عن طريق إضافة أنظمة تشغيل جديدة وتحسين قدرة البطارية على الإستمرار لأطول فترة ممكنة بالإضافة إلى السعة التخزينية الكبيرة لهواتف هواوي، وأعلنت شركة HUAWEI عن تصميم أحدث إصدار لجهاز هواوي وهو هاتف HUAWEI nova 9 الذي أطلقته الشركة في الأسابيع الماضية وعرضت المميزات الهائلة للهاتف، والتصميم الخارجي المميز، وأضافت الشركة أن الهاتف متاح الآن في المملكة العربية السعودية ويتوافر في جميع أنحاء الوطن العربي عن قريب. مواصفات هاتف HUAWEI nova 9 يأتي الهاتف من الخارج باللون الأزرق المتدرج الممزوج باللون الأرجواني الأنيق.

شاشة الهاتف الخارجية منحنية بمقاس 6.57 بوصة مع دعم خاصية اللمس السريع، وعرض الألوان.

يبلغ سمك الهاتف 7.77 ملم، ومن المميزات الأخرى للهاتف أنه خفيف الوزن حيث يبلغ وزنه 175 جرام.

التصميم الجديد للهاتف مشتبه للتصميم التقليدي للإصدارات القديمة مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة. مميزات هاتف HUAWEI nova 9 الهاتف مزود بأربع كاميرات خلفية بدقة تصوير مختلفة حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل، 8 ميجا بكسل بالإضافة إلى كاميرا مايكرو، وكاميرا عمق حساسة للضوء.

التحسينات الجديدة للكاميرا ساعدت على التقاط أروع الصور الإحترافية، مقاطع الفيديو في ظروف الضوء المنخفضة بتفاصيل واضحة على عكس الإصدارات القديمة.

الكاميرا مزودة بخاصية XD Fusion Engine التي تبدأ في تحسين جودة الصورة مباشرة بعد التقاطها.

الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 32 ميجا بكسل لها القدرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة ال4K.

بإمكانك التقاط صورة للمظهر الأمامي، والخلفي في وقت واحد بإستخدام الكاميرا الخلفية.

بطارية الهاتف بسعة شحن 4300 أمبير وتدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 66W. سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية يتوافر الهاتف الآن في السعودية، ويمكنك الحصول عليه من خلال متجر هواوي الرسمي، وبعض المتاجر الإلكترونية الأخرى.

الهاتف متوفر الآن بسعر 1399 ريال سعودي بالإضافة إلى الهدايا التي تقدمها الشركة مع الهاتف ويبلغ سعرها 883 ريال.

يمنحك الهاتف اشتراك مجاني في البرامج المدفوعة بالتعاون مع شركة هواوي لحماية المستهلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لماذا يجب أن يكون هاتف HUAWEI nova 9 رائد عصره وملك الكاميرات على رأس اختياراتك؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.