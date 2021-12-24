قامت وزارة التعليم الموجوده في المملكة العربية السعودية بوضع جدول الإجازات التي سوف تكون على مدار الفصل الدراسي الثاني في جدول التقويم الخاص بالعام الدراسي الجديد، كما أن هذا التقويم يشمل جميع الإجازات التي كانت في خلال الفصل الدراسي الاول، والثاني، والثالث أيضا، وفي هذا التقويم قامت الوزارة ليس فقط بوضع الجدول خاص إجازات الفصل الدراسي الثاني 1443.

التقويم الدراسي

قامت بوضع موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول، وانتهائه ومع الفصل الدراسي الثاني وانتهاء؛ وهكذا وهذا مع الأخذ في الاعتبار أن الترم الثاني في العام الجديد 1443 هجريا سوف يبدأ في يوم الأحد من شهر رجب عام 1443 هجريا وذلك يوم 5/12 2021 ميلاديا حسب نظام التقويم الذي وضعته الوزارة أما بالنسبة لإجازة الفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ في يوم الخميس الموافق 20 من ربيع الثاني 1433 هجري 25/9 2021.

إجازات الفصل الدراسي الثاني 1443

جدول يوضح الإجازات المقرر أخذها في الفصل الدراسي الثاني لسنة 1443 هجريا وهو كالاتي:

مع بداية العام سوف يكون هناك إجازة طويلة لنهاية الأسبوع في الفصل الدراسي الثاني توافق يوم 13 من شهر جمادى الأول 1433 هجريا وهو يوم 7/12 2021 ميلادي وهذه الاجازة سوف تنتهي في يوم 15 7 2021 ميلادية وهو يوم السبت.

وبعدها اجازة نصف الفصل الدراسي الثاني يوم ثلاثة يوم 16 واحد 2022 ميلاديا وهذا يوم الخميس وبعد هذه الإجازة.

وتاليا هذه الإجازة إجازة مطولة اخرى لنهاية اسبوع في الفصل الدراسي الثاني ستكون يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر رجب سنة 1443، وأيضا يوم 23-2-2020 ميلادية وتنتهي يوم 25 يناير رجب 1443 هجريا وهو يوافق يوم السبت.

تليها اجازه بداية الفصل الثاني وهي توافق يوم خميس 7 من شهر شعبان 1440 هجرية وهو يوم 15/3 2022 في العام الدراسي.

متى يبدأ الفصل الدراسي الثالث

الفصل الدراسي الثالث وذلك حسب النظام التعليمي الجديد الذي وضعته وزارة التعليم لمساعدة الطلاب وتطوير التعليم و تكون الإجازات على هذا النظام