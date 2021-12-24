كورونا يضطر "البريميرليغ" إلى تأجيل مباراة بيرنلي وإيفرتون

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، تأجيل المباراة المقررة الأحد في اليوم الذي يلي عيد الميلاد، والمعروف في إنجلترا بـ"بوكسينغ داي"، بين بيرنلي وإيفرتون بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الأخير.

وتقدم إيفرتون الخميس، بطلب تأجيل المباراة التي تدخل ضمن المرحلة التاسعة عشرة، بسبب الإصابات الكثيرة في صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

وجاء الطلب فيما كان مرض "كوفيد 19" قد تسبب أيضاً بإرجاء مباراتين كانتا مقررتين الأحد بين ليفربول وضيفه ليدز يونايتد، وولفرهامبتون على أرضه ضد واتفورد بسبب الحالات الكثيرة في صفوف الضيفَين.

ورفضت رابطة الدوري في بادئ الأمر طلب إيفرتون رغم تأكيد مدرب الأخير الإسباني رافايل بينيتس أنه لا يملك سوى تسعة لاعبي ميدان لخوض لقاء الأحد.

لكن الرابطة رضخت، الجمعة، لطلب القطب الأزرق لمدينة ليفربول، بحسب ما أفاد الأخير في بيان قال فيه "تم تأجيل مباراتنا في الدوري على ملعب بيرنلي في بوكسينغ داي بسبب عدد حالات كوفيد والإصابات في فريقنا".

ومن جهتها، قالت رابطة الدوري إنها اتخذت هذا القرار "المؤسف" بتأجيل المباراة بعد اجتماع لمجلس إدارتها الجمعة، مضيفة "راجع المجلس اليوم طلب النادي بتأجيل المباراة بسبب الإصابات الجديدة في صفوف فريقه".

وتابعت "توصل (المجلس) إلى أن النادي لن يكون قادراً على خوض المباراة في نهاية عطلة الأسبوع بسبب عدم وجود العدد الكافي من اللاعبين المتوفرين للعب نتيجة حالات كوفيد-19 والإصابات".

وارتفع عدد المباريات التي أرجئت في الأسبوعين الأخيرين بسبب فيروس كورونا إلى 13، في وقت تصارع بريطانيا للتعامل مع ارتفاع قياسي بعدد الإصابات بالفيروس نتيجة المتحورة أوميكرون.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، رفضت أندية الدوري الممتاز خيار تعليق الموسم مؤقتاً من أجل السماح بالحد من التفشي في صفوف اللاعبين والطواقم العاملة في الفرق.