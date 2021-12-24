جدة - نرمين السيد - وجه رئيس مجلس النواب الليبى المكلف فوزى النوير، اليوم الجمعة، الدعوة لكافة أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التى تقرر عقدها يوم الإثنين المقبل بمقر المجلس بمدينة طبرق شرقى البلاد، جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم .





وفى سياق متصل، جددت بعثة الاتحاد الأوروبى فى ليبيا التزامها بدعم الانتخابات الليبية واستعدادها على دعم وتعزيز الاجراءات القائمة للوصول بليبيا آخرا إلى بر الأمان والاستقرار. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن البعثة قولها "إن ذكرى الاستقلال هذا العام تتزامن مع أحداث مفصلية فى ليبيا، حيث يعمل الليبيون مع شركائهم لتحقيق انتقال سلمى للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس النواب الليبى يدعو أعضاءه إلى جلسة رسمية الإثنين المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.