اليونان.. غرق 11 مهاجرا أمام سواحل جزيرة براسونيسى

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "كاثيمرينى" اليونانية، أن المهاجرين كانوا على متن قارب جَنح فى البحر المتوسط، وكان يحمل عددًا غير معلوم من المهاجرين.

ولفتت الصحيفة إلى استمرار عمليات البحث عن مفقودين محتملين كانوا على القارب الذى يُعتقد أنه أبحر من الساحل التركى قاصدًا إيطاليا، فى الوقت الذى تجرى فيه عملية بحث أخرى عن 30 مهاجرًا على الأقل كانوا على متن قارب آخر حملهم من تركيا قبل أن يغرق قبالة ساحل جزيرة فوليجاندروس اليونانية.