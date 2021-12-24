واتساب يطرح ميزات جديدة 2022 عند التحديث وخطوات التحديث

يعد تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات المختصة بالمراسلات الفورية بأعلى تقنية وتتميز بسرعتها، ونظراًُ للتطور التكنولوجي المتعدد أعلن تطبيق الواتساب منذ مدة عن تحديث جديد بدء تطبيقه وتنفيذه على كل المستخدمين، وبمجرد تحديث تطبيق الواتساب الجديد يحصل المستخدم على الميزات الجديدة، ويتميز التحديث بإنه سريع وأكثر آمناً ونظراً لتساؤل لعدة من المستخدمين حول كيفية تحديث تطبيق الواتساب 2022، فنعرض لكافة متابعي موقعنا من خلال هذا المقال كيفية تحديث الواتساب بالخطوات.

مميزات واتساب الجديدة 2022:

يتميز تطبيق الواتساب عن العديد من التطبيقات الخاصة بالمراسلة الفورية بالعديد من المميزات، ونوضح من خلال هذا المقال هذه المميزات وهي:

ميزة عرض instgram reels على تطبيق الواتساب: يمكن لهذا التطبيق إمكانية عرض هذه الميزة فقد تم إعدادها مساحة محددة للقيام بدورها والاستفادة منها من خلال الدخول على التطبيق بشكل مباشر، ومن الجدير بالذكر أن إدارة التطبيقات العالمية قد أعلنت عن أن جميع التطبيقات تابعة لشركة ميتا التي أعلن عنها مارك.

ميزة حذف غير محدود للجميع: بعد الإعلان عن التحديث الأخير لتطبيق الواتساب يمكن تفعيل ميزة حذف غير محدود للجميع، ويتم استخدام هذه الميزة عند القيام بإرسال الرسالة بغض النظر عن محتواها يتم حذفها بعد تحديد الوقت الخاص بها.

ميزة حذف الرسائل بعد رؤيتها: تتميز هذه الميزة إنه بمجرد تفعيلها يتم حذف الرسالة سواء كانت تحتوي على صورة أو فيديو بمجرد رؤيتها من قبل الطرف الآخر.



كيفية تحديث تطبيق الواتساب 2022 بالخطوات:

تحديث تطبيق الواتساب من أكثر عمليات البحث في محركات جوجول في أخبار التكنولوجيا وذلك نظراً لتلقي العديد من مستخدمي تطبيق الواتساب رسالة تشير إلى ضرورة التحديث أو استخدام التطبيق وفقاً لآخر تحديث للتمتع بالحصول على المميزات الجديدة، ونوضح لكافة متابعينا من خلال هذا المقال كيفية تحديث التطبيق بالخطوات: