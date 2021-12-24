أخبار اليمن : رصد 110 خروقات لقوى العدوان في الحديدة

رصد 110 خروقات لقوى العدوان في الحديدة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 110 خروقات لوقف إطلاق النار ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات زحف واستحداث تحصينات قتالية في حيس، و24 خرقاً بقصف مدفعي و56 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً غارتين للطيران الحربي والتجسسي على الصليف وحيس، وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حيس والفازة والصليف والجبلية.
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