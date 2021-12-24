كورونا ينغص أعياد الميلاد.. إلغاء آلاف الرحلات في يوم واحد

كشفت بيانات سفر حديثة، أن شركات الطيران العالمية ألغت أكثر من 3 آلاف رحلة جوية حتى الآن يوم الجمعة، في مؤشر على مدى تأثير وباء "كوفيد-19" على السفر من أجل قضاء العطلات.

وأورد موقع "فلايت أوير" على الإنترنت أن 2028 رحلة ألغيت حول العالم حتى الساعة 08:20 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:20 بتوقيت غرينتش).

في غضون ذلك، أوضحت بيانات صادرة عن "فلايت أوير"، أن 448 رحلة ألغيت داخل الولايات المتحدة أو منها أو إليها حتى الآن يوم الجمعة.

وقالت شركتا "يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز"، يوم الخميس، إنهما قامتا بإلغاء عشرات الرحلات التي كانت مقررة عشية عيد الميلاد، بعد أن أصيب كثير من أفراد أطقمها الجوية والعاملين الآخرين بها بمتحور أوميكرون.

وكان العالم يتوقع المزيد من الانفراج بحلول أعياد الميلاد، في ديسمبر الجاري، نظرا لتوافر اللقاحات، وحدوث بعض التحسن في الوضع الوبائي، لكن ظهور المتحور الجديد في أواخر الشهر الماضي، أعاد عقارب الساعة إلى الوراء.

واضطرت دول كثيرة في أوروبا إلى إعادة فرض قيود مشددة، من أجل تفادي "الانتكاسة الوبائية"، فأعلنت هولندا إغلاق صارما حتى منتصف يناير، فيما اختارت دول أخرى، من بينها إيرلندا، تقييد ارتياد المطاعم والحانات.

وتشكل حالات الإغلاق الجديدة ضربات موجعة للاقتصاد العالمي الذي كان يترقب هذه الفترة من السنة، لأجل تحقيق انتعاش، بعدما مني بخسائر فادحة خلال سنتي 2020 و2021، بسبب وباء كورونا.

ووجد الراغبون في السفر أمام عقبات بالجملة، سواء لأن دولا كثيرة تعيش وضعا وبائيا مضطربا، لا يسمح بالترفيه، أو لأنهم يخشون أن تباغتهم قرارات إغلاق الحدود فيظلوا عالقين في الخارج.

فضلا عن ذلك، لا تستقبل بعض الدول سوى السياح الذين أخذوا جرعتي التطعيم، كما يجري اشتراط الإدلاء بفحوص كورونا سلبية أو حتى الخضوع للحجر في فنادق، وهذه القيود جرى تشديدها أكثر بعد ظهور متحور أوميكرون.

وتزايدت هذه الأعباء المالية على كاهل الراغبين في السفر، فيما تأثرت موارد الكثيرين، من جراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم، من جراء وباء كورونا.

الولايات المتحدة تفتح الأبواب

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، رفع قيود السفر التي فرضتها، الشهر الماضي، على ثماني دول في جنوب قارة إفريقيا، بسبب مخاوف من انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي وصفته بالكبير، أن الأجانب الذين منعوا من دخول الولايات المتحدة لأنهم كانوا في واحدة من الدول الثماني، خلال الأيام الأربعة عشر السابقة، سيتم السماح لهم مرة أخرى بدخول الولايات المتحدة بعد الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 31 من ديسمبر الجاري.

وفي 29 نوفمبر الماضي، منعت الولايات المتحدة دخول غير الأمريكيين الذين كانوا في جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وموزامبيق وملاوي "توخيا للحذر" من المتحور أوميكرون الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

وقال المسؤول إن هيئات الصحة العامة الأمريكية أوصت برفع قيود السفر لأن الإبقاء عليها لن يكون له تأثير كبير على الإصابات في البلاد، نظرا لانتقال العدوى على نطاق واسع في الولايات المتحدة حاليا.

وأضاف المسؤول الأميركي أنه لن تكون هناك حاجة لتطوير لقاح خاص بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، لأن اللقاحات الحالية والجرعات المعززة فعالة للغاية في احتوائه.