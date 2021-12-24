الخارجية الروسية: مستعدون لعقد محادثات مع الناتو بشأن الضمانات الأمنية

وقالت زاخاروفا فى بيان صحفى أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، نؤكد استعدادنا لإجراء حوار مباشر مع "الناتو" حول مسودة الاتفاقية الروسية بشأن تقديم الضمانات الأمنية لروسيا، التى تستبعد توسيع الحلف شرقًا ونشر أسلحة هجومية فى الجوار المباشر للحدود الروسية".
وأكدت أن موسكو تلقت اقتراح بروكسل بدعوة "مجلس روسيا - الناتو" للانعقاد من أجل بحث موضوع أوكرانيا، موضحة "أنه يتم النظر الآن فى هذا الشأن من حيث كيفية القيام بذلك عمليًا".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "الإجراءات غير الودية" المتخذة ضد بعثة روسيا الدائمة لدى "الناتو" تسببت فى إغلاقها فى وقت سابق، مُشددة على أن ذلك يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند التحضير لعقد الاجتماع.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد دعا فى وقت سابق "الناتو" إلى بدء محادثات جوهرية لمنح روسيا ضمانات أمنية موثوقة وطويلة الأجل، مشددًا على أن الضمانات يجب أن تكون مُلزمة قانونيًا لأن الغرب تراجع عن التزاماته الشفوية السابقة.
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