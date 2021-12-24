أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة العميد عزي محمد سران

الأمين العام يعزي بوفاة العميد عزي محمد سرانبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد عزي محمد حسين سران مساعد مدير أمن محافظة عمران، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته للشيخ رضوان صالح صالح سران، والشيخ صالح محمد حسين سران، وعبدالمجيد عزي محمد سران وإخوانه وكافة آل سران بمديرية ريدة محافظة عمران في هذا المصاب الأليم.

وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد ودوره النضالي ومكانته الوطنية والقبلية، واسهاماته الإجتماعية المتعددة في خدمة أبناء منطقته، كما كان أحد الشخصيات المؤتمرية البارزة المشهود لهم بالمواقف التنظيمية والوطنية بمديرية ريدة.

وأبتهل الأمين العام إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".