تمويل شخصي فوري يصل إلي 5000 ريال سعودي

تمويل شخصي نقدي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل، التمويل متاح بمنصة سلفة السعودية، التي تقوم بتقديم أسهل تمويل شخصي من حيث الحصول عليه، وبفتر سداد مرنة، يقدم التمويل من منصة سلفة السعودية بتميزه انه متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، كما يمكن للعميل الحصول علي التمويل فوري، في خلال دقائق إذا توافرت جميع الشروط التي حددتها منصة سلفة، وسوف نقوم من خلال هذا المقال بتوضيح جميع الشروط التي وضعتها منصة سلفة وكيفية التقديم.

يقدم التمويل بهامش ربح تنافسي. سهولة المعاملات والحصول علي التمويل. يقدم فوري، حيث يمكن للعميل الحصول علي التمويل فوري إذا توافرت لديهم جميع الشروط. يصل التمويل إلي 5000 ريال سعودي. التمويل متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.

لا بد من أن يكون العميل حامل الجنسية السعودية.

التمويل متاح لجميع المواطنين ولا بد من أن يكون موظف بأحد القطاعات العامة أو القطاعات الخاصة.

الراتب الشهري يشترط أن لا يقل عن أربعة ألاف ريال سعودي لجميع القطاعات.

العمر يجب أن لا يقل عن ثمانية عشر عام إذا كان المتقدم شاباً ولا يزيد عن ستون عام.

حددت منصة سلفة خدمة العمل، يشترط إن لا تقل عن ثلاثة اشهر للعامل بالقطاع الحكومي، إذا كان العميل موظف بالقطاع الخاص، يشترط أن لا تقل خدمة العمل لديه عن ستة اشهر.

كيفية التقديم علي تمويل منصة سلفة السعودي

مزايا تمويل سلفة الإلكترونيشروط الحصول علي التمويل الشخصي

يمكن التقديم علي تمويل منصة سلفة السعودية بكل سهولة، بدون الحاجة للذهاب للمقر الرئيسي للشركة، أتاحت منصة سلفة الرابط الرسمي للتقديم علي التمويل من خلالها، وعمل بعض الخطوات لكي يتم التقديم بطريقة صحيحة، والتي سوف نوضح جميع الخطوات كالتالي: