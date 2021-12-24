شروط تمويل ميسر من إمكان الراجحي بالمزايا، حيث أن هذا التمويل الميسر عبارة عن تمويل شخصي مصغر يلبي كافة الاحتياجات المالية للمواطنين، وله العديد من المزايا حيث أنه يتميز بسهولة وسرعة الحصول عليه، كما أنه من أهم التمويلات المقدمة للمواطنين بدون شرط وجود كفيل، حيث أن التمويل يمكن الحصول عليه بخطوات سهلة وسريعة، كما أن له العديد من المزايا وشروط للتحقق من أهلية أي متقدم، فإن موقع ثقفني يذكر كافة خطوات طلب الحصول علي هذا التمويل الميسر، فهذا التمويل يقدم للمواطنين من كافة فئات الشعب بالمملكة.

شروط تمويل ميسر من إمكان

إن منصة إمكان تقدم تمويل شخصي مصغر ميسر للمواطنين، كما أن هذا التمويل متاح لجميع المواطنين العاملين في أي قطاع سوا حكومي أو خاص، فإن كل مواطن يمكنه الحصول علي التمويل عند التأكد من أهليته، وشروط الأهلية تكون كالتالي:

لابد من أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية.

للحصول علي التمويل لابد من أن يكون من القطاع المدني سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص أو شبه الحكومي، ومتاح التمويل أيضا للمتقاعدين.

يجب أن يكون المستفيد العامل بالقطاع الخاصة فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر أي نصف سنة.

راتب المستفيد يجب ألا تقل عن الحد الأدنى المحدد وهو 5 ألاف ريال سعودي.

يكون المتقدم للتمويل لديه سجل ائتماني خالي من أي تعثرات أي لابد من أن يكون جيد.

لابد من أن يكون عمر المتقدم للتمويل الميسر لا يقل عن 25 سنة و لا يزيد عن 60 عام.

وسائل التواصل مع خدمة عملاء إمكان

إن منصة إمكان تقدم للمستفيد تمويل ميسر يمكن لكل مواطن الدخول علي رابط مزايا تمويل إمكان الراجحي، حيث أن عند تقديم المستفيد طلب تمويل ميسر من إمكان الراجحي يواجهون مشاكل، لذلك يبحثون عن وسائل للتواصل مع العاملين بخدمة العملاء للمنصة، فلذلك أعلنت المنصة عن وسائل التواصل بين العملاء والمنصة لحل المشكلات والرد علي الاستفسارات، والوسائل كالتالي: