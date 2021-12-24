تطبيق واتساب يطلق ميزة جديدة لمشرفي المجموعات.. سُلطة جديدة

يختبر تطبيق واتساب خلال هذه الفترة ميزة جديدة على الإصدار 2.22.1.1، ليستفيد منها مشرفو المجموعات، فيما يأتي ذلك في إطار التحديثات المتلاحقة التي يعلن عنها هذا التطبيق الأشهر عالميًّا في التواصل الفوري، والذي يستخدمه أكثر من مليار شخص حول العالم، لسهولته في إرسال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والملفات المختلفة، سواء على الحاسب الآلي أو عبر الهواتف التي تعمل بنظام ios أو الأندرويد.

تطبيق واتساب يطلق ميزة جديدة لمشرفي المجموعات

ووفقًا للموقع التقني لايف مينت، فإن تطبيق واتساب يختبر عددًا من المميزات الجديدة، ومن بينها ميزة لمشرفي المجموعات، وذلك على النحو التالي:

من المقرر أن تسمح الميزة الجديدة لمديري المجموعة بحذف رسائل جميع الأعضاء.

ويختبر واتساب هذه الخاصية بشكل داخلي.

قد يطرح التطبيق هذه الميزة قريبًا في الإصدار 2.22.1.1.

سيصبح بإمكان مشرفي المجموعات حذف جميع الرسائل التي يرسلها الأعضاء.

وتظهر في المجموعة عبارة مرئية للجميع وهي “تم حذف هذه الرسالة من قبل المسؤول”.

وهذه الخصية هدفها منح مشرفي المجموعات سلطة جديدة للتحكم أكثر في المجموعات التي يديرونها.

خاصية إيقاف الأشخاص من كتابة رسائل

وكان تطبيق whatsapp عمل طرح ميزة تُمكن مشرفي المجموعات من إيقاف أي شخص عن المشاركة في الدردشة، إذ يمكنهم إرسال أي رسالة في المجموعات التي يديرونها، وفي الوقت نفسه يمكنهم إجبار الآخرين على قراءتها فقط دون التفاعل معها بالكتابة أو الرد عليها.

وهذه الميزة يجري تفعيلها من المشرفين فقط، لمنع أي عضو في المجموعة من إرسال أي رد، سواء مكتوب أو صور أو مقاطع فيديو أو أي نوع من الملفات أو المستندات، بينما المشرفون يمكن إرسال أي رسالة، وطبقت هذه الخاصية على الهواتف التي تعمل بنظامي IOS وأندرويد.

ولم يقتصر واتساب على إصدار المميزات لمسؤولي المجموعات، بل يعمل دائمًا على إفادة جميع المستخدمين للتطبيق، إذ أعلن في نهاية شهر نوفمبر المنصرم، عن اختبار 5 خصائص جديدة، في محاولة لجعل استخدامه أكثر متعة وسهولة، وهي تتعلق بالمهلة الزمنية لحذف الرسائل، وإمكانية إخفاء آخر مشاهدة أو last seen، وتحرير الصور داخل التطبيق، وميزة صانع الملصقات، وأخيرًا التحكم في الملفات الصوتية.