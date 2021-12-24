صالة الراجحي لبيع السيارات المستعملة في السعودية ، يعمل بنك الراجحي علي تقديم خِدْمَات كثيرة لكل فرد يتواجد داخل المملكة العربية السُّعُودية سواء كان مواطن سعودي أو مقيم ، كما يقدم أنواع تمويلات عديدة من بينها تمويل الراجحي للسيارات، ويمتلك الراجحي مجموعة من الصالات المخصصة لبيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة، حيث يمتلك 11 صالة في جميع أنحاء المملكة العربية السُّعُودية للمساعدة في الوصول إليهم بسهولة ، وسوف عرف فيما يلي علي معلومات أكثر عن صالات الراجحي من خلال موقع ثقفني.

صالة الراجحي لبيع السيارات المستعملة

يمتلك مصرف الراجحي مجموعة ضخمة من صالات السيارات التي يمكن الحصول منها علي سيارات بطرق كثيرة فهي تعمل بنظام التقسيط والتأجير ويوجد بها سيارات مستعمله بحالات جيدة، ويمتلك الراجحي عدد 11 صالة موزعة علي مناطق متفرقة من المملكة العربية السعودية، وتكون عناوين الصالات كما يلي:

مدينة الرياض: تقع في طريق خريص شرقا مقبل ماكس.

مدينة جدة: شارع التحلية ، غرب النادي الأهلي.

الدمام: الشارع الأول ، شرق مجمع الواحة مقابل أبراج الجفالي.

المدينة: طريق المطار، حي المجاهدين أمام الخدمات الطبية للحرس الوطني.

أبها: تتواجد الصالة في طريق أبها باتجاه خميس مشيط خلف كبري المطار.

تبوك: توجد في طريق المدينة مقابل اللواء الرابع عشر.

منطقة القصيم: طريق المدينة بجوار شركة العيسي في مواجهة فندق الدبيخي.

منطقة حفر الباطن: توجد الصالة في المدخل الرئيسي لمدينة حفر الباطن.

الإحساء: شارع الظهران باتجاه الدمام.

جازان: توجد في الحي الاثايبة طريق المطار.

نجران: توجد في منطقة حي المطار طريق جيزان

شروط تمويل السيارات الراجحي

خصص بنك الراجحي السعودي مجموعة من الشروط لمن يرغب في اقتناء سياره من خلال التمويل الذي يقدمه للمواطنين والمقيمين حيث أن الراجحي يضع شروط لكاف أنواع التمويلات التي تحدث داخله مثل شروط التمويل العقاري، وتمويل السيارات هو عبارة عن تمويل لكل شخص يرغب في شراء سيارة يساعده في ذلك بشكل سريع وسهل، ولكن يجب وضع شروط لجميع الممارسات التي تحدث في البنك ومن بينها شروط تمويل سيارة، ومن هذه الشروط ما يلي:

ألا يزيد عمر المتقدم بالطلب عن ستون 60 عام، وذلك إذا كان مستمر في العمل (على راس العمل).

و في حالة إذا كان المواطن متقاعد لا يزيد عمره عن خمسة وستون 65 عام.

إذا كان صاحب الطلب من المتقاعدين ألا يقل راتبه الشهري الخاص به عن ألف وتسعمائة (1900) ريال سعودي وفي حالة كان في العمل لا يقل راتبه الشهري عن ألفين (2000) ريال سعودي.

المستندات المطلوبة لتمويل سيارات الراجحي

قام بنك الراجحي بطلب عدد من الأوراق والمستندات الهامة يجب أن يقوم بتوفيرها كل من يريد الحصول على هذا التمويل ومن هذه المستندات والأوراق المطلوبة ما يلي:

على صاحب الطلب إحضار صوره من رخصة القيادة الخاصة به.

ما يثبت سعر السيارة التي يريد امتلاكها.

إذا كان صاحب الطلب سعودي الجنسية لابد أن يقوم بتقديم صوره من بطاقه الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به وفي حالة أنه غير سعودي ولكنه مقيم داخل المملكة يجب إحضار صوره من الإقامة.

إثبات ما يفيد بوجوده في عمله وذلك من جهة العمل.

على المواطن المتقاعد تقديم ما يثبت الدخل الشهري الخاص به.

يتم تقديم ما يثبت ما تقاضاه في آخر ستة أشهر من العمل.

حاسبة تمويل السيارات الراجحي

يتم اختيار القيمة الخاصة بتمويل سيارات الراجحي المستعملة وقيمة القسط الشهري المستحق على العميل وذلك عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات التي قام بوضعها البنك، وتتمثل في الآتي: