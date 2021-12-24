التأمينات الاجتماعية استعلام عن طلب بواسطة الهوية 2022

يتداول العديد من الأشخاص داخل المملكة البحث عن كيفية الاستفادة من خدمة التأمينات الاجتماعية استعلام عن طلب والتي تطرحها التأمينات الاجتماعية، وذلك بهدف تمكين كافة المستفيدين بإجراء استعلام عن البيانات والمعلومات التي يرغبون بها والمتعلقة بخدمات التأمين الاجتماعي، من ضمنها إمكانية الاستعلام عن الرقم المعرف للتأمين الاجتماعي للفرد، وتعد تلك الخدمة هي الأكثر شيوعا وإقبالا على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية ويستخدمها الكثير من المستفيدين من مؤسسة التأمينات الاجتماعية داخل المملكة.

تعمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة السعودية على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية، من بينها خدمة التأمينات الاجتماعية استعلام عن طلب باستخدام رقم الهوية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتأمينات، من خلال الخطوات التالية:

التأمينات الاجتماعية استعلام عن طلب برقم الهوية

الدخول إلى الصفحة الرسمية للموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي بالموقع، باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر، أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب مسبق الضغط على الخدمات الإلكترونية من أعلى الصفحة الرئيسية للحساب ثم اختيار خدمة استعلام عن المستحقات الخاصة بالتأمين إضافة كافة البيانات التي يطلبها الموقع والخاصة بالشخص المستعلم، من بينها رقم الهوية الوطنية وبعد إضافة كافة البيانات بشكل صحيح، الضغط على كلمة استعلام ثم تبدأ كافة البيانات الخاصة بالتأمين الاجتماعي لرقم الهوية الذي تم إدخاله بالظهور.

من الخدمات المميزة التي تقدمها أيضا التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمة التأمينات الاجتماعية استعلام عن طلب خدمة ساند والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعويض الأشخاص المتضررين من فقدان أو ترك عملهم، والعاطلين عن العمل، حيث تساهم التأمينات في صرف قيمة من المبالغ المالية لهم، ويمكن لهؤلاء الفئات الإستفادة من هذا البرنامج من خلال تلك الخطوات:

الدخول إلى الموقع الخاص بالمؤسسة وتسجيل الدخول

اختيار برنامج التعطل عن العمل من أعلى يمين الصفحة

ثم الضغط على طلب ساند

يطلب الموقع كتابة رقم الآيبان الدولى الخاص بالمستخدم

ثم الموافقة على الشروط والتعهد المكتوب

الضغط على كلمة إرسال الطلب

وبشكل تلقائي يقوم الموقع بإرسال رسالة إلى الهاتف الجوال الخاص بالعميل، يتم إدخالها في المكان المخصص بالموقع

والضغط على إرسال مرة أخرى.

التسجيل في ساند التأمينات الاجتماعية