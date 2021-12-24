أخبار اليمن : 6 شهداء وجرحى بغارة عدوانية على المحويت

6 شهداء وجرحى بغارة عدوانية على المحويت
استشهدت امرأة وطفل وأصيب 4 آخرون إثر غارة شنها طيران العدوان السعودي مساء اليوم على محافظة المحويت.
وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن 3 غارات على مبنى حراسة إدارة الإنشاءات التابعة لمؤسسة الاتصالات بالمحافظة، ما أدى إلى استشهاد امرأة وطفلها وإصابة 4 آخرين بينهم أطفال ونساء.
وأشار إلى أن المواطنين هرعوا إلى المكان المستهدف لإنقاذ المصابين ورفعهم من تحت الأنقاض وتم إسعاف بعضهم وما يزال البحث جارياً عن البقية.
واستنكر المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف المناطق الآهلة بالسكان والأعيان المدنية في ظل صمت دولي وأممي معيب .. مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على دول العدوان لإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
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